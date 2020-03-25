В Черновицкой области выявили еще 4 случая COVID-19
Один человек привез болезнь из Италии, остальные заразились в Украине.
В Черновицкой области 25 марта подтвердили еще четыре случая коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.
"Сегодня Черновицкий областной лабораторный центр провел очередные исследования анализов 32 образцов, которые были отобраны врачами. Выявлены 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это две женщины и двое мужчин. Одна вернулась из Италии, а трое контактировали с ранее инфицированными. Двое из них - из села Коленковцы, один - из Лужан и один человек - из города Черновцы", - сообщил он.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 42 человек.
- Коленковцы Хотинского района - 14
- Брусница Кицманского района - 7
- Лужаны Кицманского района - 5
- Черновцы - 3
- Великий Кучуров Сторожинецкого района - 2
- Заставна - 2
- Глыбокая - 1
- Хотин - 1
- Топоровцы Новоселицкого района - 1
- Иживцы Сторожинецкого района - 1
- Юрковцы Заставновского района - 1
- Каменка Глыбокского района - 1
- Лукавцы Вижницкого района - 1
Еще один человек умер, а один выздоровел.
Осачук рассказал, что с 26 марта в области начнут проверку экспресс-тестами людей из групп риска.
"Завтра семейные врачи совместно с эпидемиологами начинают проводить в отдельных населенных пунктах исследование групп риска. В первую очередь проведут экспресс-тесты и только после того, как они дадут положительный результат, такие образцы будут направлены в лабораторный центр", - рассказал губернатор.