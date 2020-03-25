В Черновицкой области выявили еще 4 случая COVID-19

Один человек привез болезнь из Италии, остальные заразились в Украине.

В Черновицкой области выявили еще 4 случая COVID-19
Фото: Петей Степан / wikipedia.org

В Черновицкой области 25 марта подтвердили еще четыре случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

"Сегодня Черновицкий областной лабораторный центр провел очередные исследования анализов 32 образцов, которые были отобраны врачами. Выявлены 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это две женщины и двое мужчин. Одна вернулась из Италии, а трое контактировали с ранее инфицированными. Двое из них - из села Коленковцы, один - из Лужан и один человек - из города Черновцы", - сообщил он.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 42 человек.

  • Коленковцы Хотинского района - 14
  • Брусница Кицманского района - 7
  • Лужаны Кицманского района - 5
  • Черновцы - 3
  • Великий Кучуров Сторожинецкого района - 2
  • Заставна - 2
  • Глыбокая - 1
  • Хотин - 1
  • Топоровцы Новоселицкого района - 1
  • Иживцы Сторожинецкого района - 1
  • Юрковцы Заставновского района - 1
  • Каменка Глыбокского района - 1
  • Лукавцы Вижницкого района - 1

Еще один человек умер, а один выздоровел.

Осачук рассказал, что с 26 марта в области начнут проверку экспресс-тестами людей из групп риска.

"Завтра семейные врачи совместно с эпидемиологами начинают проводить в отдельных населенных пунктах исследование групп риска. В первую очередь проведут экспресс-тесты и только после того, как они дадут положительный результат, такие образцы будут направлены в лабораторный центр", - рассказал губернатор.

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