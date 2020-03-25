Елена Кравец обратилась к украинцам из-за карантина

Елена Кравец, главная актриса студии "Квартал 95", обратилась к своим подписчикам во время карантина, объявленного в стране из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующее видео Кравец опубликовала в Instagram.

Актриса сообщила, что недавно "Квартал 95" снял новый концерт, и совсем скоро зрители его увидят.

"Мы только недавно сняли новый концерт. Вы даже его увидите. В воскресенье вы увидите концерт, который мы снимали без зрителей", — отметила Кравец.

Отвечая на вопрос о том, какие у актрисы ощущения от съемок в зале без зрителей, она назвала это "страшным сном".

"Ребята! Честно скажу. Не очень. Во-первых, мы очень медленно работаем. Сами понимаете, что что-то можно переписать. Где-то можно допустить помарочку. Не хватает живой реакции. Не хватает смеха. Это страшный сон. Мы не хотим больше так", — сказала Кравец.

Ранее сообщалось, что благодаря вынужденному отдыху мать троих детей Елена Кравец, наверное, впервые за долгое время, почувствовала себя настоящей и полноценной хозяйкой на кухне, и рассказала, как она наслаждается этой неожиданной возможностью.