Кличко заявил, что количество больных коронавирусом в Киеве достигло 34

За сегодня были обнаружены 3 новых случая.

Кличко заявил, что количество больных коронавирусом в Киеве достигло 34
Фото: Lb.ua

Количество больных COVID-19 в Киеве 25 марта достигло 34 пациентов. Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Киеве увеличилась тревожная статистика. Сегодня днем добавились еще 3 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом", - сообщил он.

Данные были получены от Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины.

"Все трое киевлян, у которых лабораторные исследования подтвердили диагноз - мужчины возраста 31, 36 и 67 лет. Двое из них недавно вернулись из Италии, один из них - из ОАЕ", - сообщил Кличко.

Все пациенты госпитализированы в Александровскую больницу.

Фото: facebook.com/merkieva

Напомним, 23 марта в Киеве подтвердился COVID-19 у 4 пациентов. Болезнь подтвердилась у 17-летней девушки, которая вернулась из Лондона, 53-летней женщины, которая контактировала с больным коронавирусом из Киевской области, 28-летней женщины, которая вернулась из Австрии, и 21-летнего парня, который был в контакте с больным родственником.



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