Кличко заявил, что количество больных коронавирусом в Киеве достигло 34

За сегодня были обнаружены 3 новых случая.

Количество больных COVID-19 в Киеве 25 марта достигло 34 пациентов. Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В Киеве увеличилась тревожная статистика. Сегодня днем добавились еще 3 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом", - сообщил он.

Данные были получены от Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины.

"Все трое киевлян, у которых лабораторные исследования подтвердили диагноз - мужчины возраста 31, 36 и 67 лет. Двое из них недавно вернулись из Италии, один из них - из ОАЕ", - сообщил Кличко.

Все пациенты госпитализированы в Александровскую больницу.

Фото: facebook.com/merkieva