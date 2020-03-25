Глава УГКЦ дал советы, как служить в Страстную неделю и на Пасху

Глава Украинской Греко-Католической церкви Блаженнейший Святослав дал советы, как во время пандемии COVID-19 служить страстные и пасхальные богослужения.

На основе этих советов епископы в своих епархиях и екзархатах должны помочь священникам сформировать критерии относительно поведения священнослужителей в этих чрезвычайных обстоятельсвтах, говорится на сайте УГКЦ.

"Прежде всего, если в Страстную неделю и на праздник Воскресения Христового в странах нашего проживания будет продолжаться карантин, то пасхальные богослужения следует проводить в такой способ, как мы молились в воскресенье Великого поста, то есть сейчас", - отметил глава УГКЦ.

Предстоятель считает, что верных нужно поощрять как можно больше использовать трансляции церковных богослужений, но их должны обеспечить священнослужители из храмов и соборов.

Второе - страстные и пасхальные службы этого года во всей Католической церкви служатся без участия прихожан - ради безопасности, чтобы уменьшить контакт между людьми и не распространять вирусы.

Третье - в Великую пятницу не делать никаких процессий - ни в храме, ни вне него. Плащаницу можна вынести из святилища прямо к Божьему гробу и установить ограничения перед самой плащаницей, чтобы прихожане не подходили для ее целования.

Кроме этого, Блаженнейший Святослав советует организовать доступ к плащанице так, чтобы люди не скапливались в храме свыше установленного санитарными нормами количества лиц.

В воскресенье Пасхи советуется служить, по возможности, на улице.

"Не делать процессий - ни в храме, ни возле него. Если владыки будут считать возможным, соответственно к санитарным нормам страны, служить в храме, то в нем должны находиться только священники и певчие. Все остальные должны оставаться на улице", - говорится в сообщении.

При этом необходимо обеспечить возможность принимать участие в богослужениях, слушая их через громкоговорители или смотря их на экранах. Людей следует просить не скапливаться, а находиться друг от друга на установленном санитарными нормами расстоянии.

"Однако, если карантин будет требовать, следует принимать участие в богослужениях через трансляции, оставаясь дома", - подчеркнули в сообщении.

Шестое - святить лозу в Вербное воскресенье и святить паски и пасхальные блюда на Пасху только на улице. При этом прихожан нужно попросить не скапливаться вне дозволенной нормы расстояния между собой. Святить блюда можно в Воскресную субботу столько времени, сколько потребуется.

Глава Церкви подчеркнул, чтобы в храмы не приносили блюда на освящение люди преклонного возраста и те, у кого члены семьи имеют симптомы ОРВИ, а также те, кто находится в самоизоляции. Им нужно сообщить, что пасхальные корзинки будут освящены при помощи онлайн-трансляции.

"Примером в этом на должен служить Папа Римский, который благословляет людей на площади Святого Петра в Ватикане, и это благославение распространяется на тех, кто с ним при помощи радио и телевидения", - сообщил Блаженнейший Святослав.

Напомним, Украинская греко-католическая церковь в воскресенье, 15 марта, провела литургию онлайн.

Кроме этого, и Синод Православной церкви Украины из-за распространения коронавируса разрешил проводить богослужения без личного присутствия прихожан.