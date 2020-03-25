УГКЦ уточнила заявление Святослава о передаче храмов под госпитали

Церковь заявила, что у нее есть другое имущество и здания.

УГКЦ уточнила заявление Святослава о передаче храмов под госпитали
Фото: news.ugcc.ua

Патриарший эконом Украинской греко-католической церкви Любомир Яворский уточнил заявление предстоятеля УГКЦ Святослава Шевчука о готовности передать церковное пространство под госпитали для больных с коронавирусом.

По его словам, в УГКЦ есть не только храмы, но и другое имущество, которое может пригодиться во время пандемии.

"Речь идет не только о самом здании, культовом сооружении, храме, которые мы бы должны были переоборудовать под госпитали. Речь идет о других наших ресурсах, имуществе, зданиях, которые можно использовать во времена пандемии. Например, у нас есть реабилитационные центры, реколлекционные центры [для духовных упражнений], Патриарший дом, другое имущества, которые мы могли бы предоставить для того, чтобы спасть человека", - говорится в комментарии священника на Youtube-канале УГКЦ.

Эконом УГКЦ пояснил, что эти здания можно выделить для проживания медиков, которым далеко ехать до работы, или людей, которым после возвращения из-за границы негде переждать карантин.

Также УГКЦ готово отправить медицинских капелланов для пастырской работы с коронавирусными больными.

Напомним, ранее УГКЦ разрешила в условиях карантина не ходить на службы. Святослав также предостерег от стигматизации или негативного отношения к больным COVID-19 или тем, у кого подозревают эту болезнь.

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