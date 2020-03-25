Что будет с пандемией коронавируса летом: Комаровский дал ответ

Евгений Комаровский, известный украинский врач-педиатр, который в последнее время активно информирует население на тему коронавируса, рассказал, отступит ли смертельная болезнь летом. Свое мнение по этому поводу Комаровский высказал в видео, опубликованном на его канале в YouTube.

Врач отметил, что коронавирус в течение 3-4 часов сохраняет активность в замкнутом пространстве, поэтому COVID-19 менее активно распространялся в странах с более теплым и влажным климатом (Сингапур, Малайзия и т.д.).

"Высокая температура дает шанс — ультрафиолет, меньше одежды, повышение температуры дверных ручек и других поверхностей, интенсивнее воздухообмен — он тоже снижает опасность заболевания, поскольку открытые окна… В странах с большим количеством случаев — Италия, Иран , Южная Корея — на момент вспышки температура была от 3 до 10 градусов. А страны с более теплым и влажным климатом, например, Сингапур, Малайзия, Таиланд, продемонстрировали гораздо более низкие темпы роста", — отметил Комаровский.

Также Комаровский опроверг миф о том, у курильщиков меньше шансов "подхватить" коронавирус. По его словам, у курильщиков риск заболевания пневмонией выше на 14%, поэтому и данные о коронавирусе являются неверными.

Напомним, по прогнозам Комаровского, вакцину против коронавируса в мире могут изобрести не ранее, чем через полтора года.