На Киевщине усилят меры дезинфекции жилых массивов на период карантина

Киевская ОГА предприняла меры относительно ужесточения санитарных мероприятий на территории жилых массивов области. На период карантина многоквартирные жилые дома обещают максимально обеспечивать необходимыми дезинфицирующими средствами.

Об этом KV стало известно по итогам онлайн-брифинга относительно ситуации со сдерживанием коронавируса в области, прошедшего 23 марта.

По словам и.о. председателя Киевской ОГА Василия Володина и директора департамента здравоохранения КОГА Максима Ионова 21 марта областная Комиссия по экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Киевской ОГА приняла решение о дезинфекции многоквартирных жилых домов на время проведения карантинных мероприятий.

"В случае, если будут проблемы с поставками дезинфицирующих средств, сообщаю, что на областном уровне принимаются все меры для того, чтобы наладить их производство. Для решения вопроса максимального обеспечения этими средствами также будут привлекаться общественные организации и бизнес", – отметил губернатор Володин.

Также отмечается, что решение этого вопроса на местах было возложено на райгосадминистрации и горисполкомы. Поэтому представителям ОСМД необходимо обращаться за за помощью непосредственно к органам местного самоуправления. В дальнейшем этот вопрос также будет решаться в рамках области.

Напомним, с начала года в Киевской области было зафиксировано 65 летальных случаев вследствие пневмонии. Сейчас в области продолжают проводить мероприятия и вводить ограничения для недопущение распространения вируса COVID-19.

В частности, введены ограничения на пользование общественным транспортом, детскими и спортивными площадками. Создан Антикризисный центр помощи жителям области, планируется открытие двух инфекционных отделений.

Фото: пресс-служба ГСЧС