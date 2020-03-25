Олег Винник придумал для своих поклонниц развлечение на время карантина

Олег Винник, как и все остальные артисты, отменил все свои концерты и находится на карантине. Чтобы аудитория звезды не скучала, Винник придумал для них развлечение. На своей официальной странице в Instagram вместе с фотографиями с концертов артист публикует загадки, а его подписчики в комментариях пытаются угадать заданные вопросы.

Например, артист публикует свое фото с концерта и интересуется у подписчиков, в каком городе был сделан снимок, либо публикует строки из песен, которые не вошли в конкретные композиции и просит угадать их названия.

"Берегите себя и помните — у нас с вами лично всё будет отлично! Вы в курсе!", — подбодрил подписчиков артист.

Также на сайте Офиса президента Украины появилась петиция о том, чтобы сделать песню Винника "Перлина Україна" новым украинским гимном.

По словам автора петиции, на большинстве концертов Олега Винника люди слушают эту песню и подпевают ей стоя. Кроме того, во многих украинских школах на праздники первого и последнего звонка устраивают флешмобы под "Перлину Україну", поэтому эта композиция вполне заслуживает стать новым гимном.

Ранее сообщалось, что одна из преданных фанаток артиста поразила отчаянным поступком, сделав себе на всю спину тату в виде портрета Олега Винника.