Епифаний заявил о готовности ПЦУ предоставить помещения для больных с коронавирусом

Православная церковь Украины готова предоставить свои помещения для для больных и тех, кто нуждается в обследовании на коронавирус.

Об этом заявил предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всей Украины Епифаний.

Епифаний заявил о готовности ПЦУ предоставить помещения для больных с коронавирусом
Фото: facebook/Митрополит Епіфаній

"Помещения, которые находятся в моем распоряжении как Митрополита, при необходимости будут предоставлены для приема больных. Поэтому в ближайшие дни они будут подготовлены, чтобы в случае необходимости принять нуждающихся обследовании или лечении", - написал предстоятель поместной церкви на своей странице в фейсбуке.

Митрополит добавил, что так же ПЦУ будет делать это в епархиях по всей Украине, где будет такая возможность и необходимость.

Как сообщалось, 24 марта Синод Православной церкви Украины из-за распространения коронавируса разрешил проводить богослужения без личного присутствия прихожан. При этом ПЦУ настаивает, что богослужения не могут быть полностью остановлены, а храмы должны оставаться доступными для личного посещения верующими, с соблюдением норм карантина, повышенной санитарной безопасности и "социальной дистанции".

Ранее о готовности при необходимости передать все храмы под госпитали заявили в Украинской греко-католической церкви.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Медсестра из Киевской области обвинила власти в отсутствии в медучреждениях индивидуальных средств защиты для медиков (видео)Медсестра из Киевской области обвинила власти в отсутствии в медучреждениях индивидуальных средств защиты для медиков (видео)
В Черновцах запустили спецавтомобиль с громкоговорителем для информирования о правилах карантинаВ Черновцах запустили спецавтомобиль с громкоговорителем для информирования о правилах карантина
В Украине вылечился первый заболевший коронавирусомВ Украине вылечился первый заболевший коронавирусом
В Ивано-Франковске умерла женщина с подозрением на коронавирусВ Ивано-Франковске умерла женщина с подозрением на коронавирус
В Коростышеве госпитализировали двух человек, контактировавших с умершей от коронавируса женщинойВ Коростышеве госпитализировали двух человек, контактировавших с умершей от коронавируса женщиной
Блок рекламы


Похожие новости
В Китае выздоровели более 90% зараженных коронавирусомВ Китае выздоровели более 90% зараженных коронавирусом
В Британии ввели запрет на выход из дома ради борьбы с коронавирусомВ Британии ввели запрет на выход из дома ради борьбы с коронавирусом
Минздрав: для больных с Covid-19 в Украине есть не меньше 3900 аппаратов ИВЛМинздрав: для больных с Covid-19 в Украине есть не меньше 3900 аппаратов ИВЛ
Германия начала принимать больных из ИталииГермания начала принимать больных из Италии
В ВОЗ заявили об ускорении темпов распространения пандемии коронавирусаВ ВОЗ заявили об ускорении темпов распространения пандемии коронавируса
В больницах Киева находится 13 больных коронавирусом, остальные - на самоизоляции дома - КличкоВ больницах Киева находится 13 больных коронавирусом, остальные - на самоизоляции дома - Кличко
В Минздраве заявили, что медики скорой помощи будут делать тесты на коронавирус в исключительных случаяхВ Минздраве заявили, что медики скорой помощи будут делать тесты на коронавирус в исключительных случаях
Минздрав планирует привлечь к борьбе с коронавирусом интернов и студентов-медиковМинздрав планирует привлечь к борьбе с коронавирусом интернов и студентов-медиков
Академия наук прогнозирует, что в Украине коронавирусом может заразиться 22 млн человек, - КГГААкадемия наук прогнозирует, что в Украине коронавирусом может заразиться 22 млн человек, - КГГА
В Черновицкой области нет тяжелых больных c COVID-19, - глава ОГАВ Черновицкой области нет тяжелых больных c COVID-19, - глава ОГА
Последние новости
Подгружаем последние новости