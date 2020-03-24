В Китае зафиксировали смерть от хантавируса

До недавнего времени не были известны случаи, чтобы хантавирус передавался от человека к человеку.

В Китае, откуда произошла вспышка Сovid-19, зафиксирована смерть человека от хантавируса, передаваемого человеку от мышей.

Как сообщает телекомпания China Global Times, от нового хантавируса скончался житель провинции Юньнань.

A person from Yunnan Province died while on his way back to Shandong Province for work on a chartered bus on Monday. He was tested positive for #hantavirus . Other 32 people on bus were tested. pic.twitter.com/SXzBpWmHvW — Global Times (@globaltimesnews) March 24, 2020

Мужчина, у которого был выявлен хантавирус, скончался в автобусе во время поездки в провинцию Шаньдун, где он работал. После инцидента были обследованы находившиеся в том же автобусе 31 человек.

После публикации этой новости телекомпанией Global Times в социальных сетях появились комментарии о том, что может появиться новая вспышка. Новости с хэштегом "хантавирус" стали популярными в Twitter .

Согласно китайским центрам по контролю и профилактике заболеваний, "хантавирусы - это семейство вирусов, распространяемых главным образом грызунами, которые могут вызывать различные синдромы заболеваний у людей во всем мире". Вирус выделяется с мочой, калом и слюной переносчика, и реже через укус.

По данным Центра по контролю за инфекционными заболевания США , риск заражения крайне высок даже для абсолютно здорового человека.

До недавнего времени не были известны случаи, чтобы хантавирус передавался от человека к человеку, но сам по себе вирус слабо изучен.

В Чили и Аргентине местные медики задокументировали несколько случаев заражения от человека к человеку. Такие случаи имели место при близком контакте здорового человека с зараженнным. Правда, тогда речь шла о разновидности хантавируса, который получил названия Андский вирус.

Ранее сегодня сообщалось, что китайские власти решили снять блокаду с провинции, с которой началась пандемия коронавируса.