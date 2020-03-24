В Китае зафиксировали смерть от хантавируса

До недавнего времени не были известны случаи, чтобы хантавирус передавался от человека к человеку.

В Китае, откуда произошла вспышка Сovid-19, зафиксирована смерть человека от хантавируса, передаваемого человеку от мышей.

Как сообщает телекомпания China Global Times, от нового хантавируса скончался житель провинции Юньнань.

A person from Yunnan Province died while on his way back to Shandong Province for work on a chartered bus on Monday. He was tested positive for #hantavirus. Other 32 people on bus were tested. pic.twitter.com/SXzBpWmHvW

— Global Times (@globaltimesnews) March 24, 2020

Мужчина, у которого был выявлен хантавирус, скончался в автобусе во время поездки в провинцию Шаньдун, где он работал. После инцидента были обследованы находившиеся в том же автобусе 31 человек.

После публикации этой новости телекомпанией Global Times в социальных сетях появились комментарии о том, что может появиться новая вспышка. Новости с хэштегом "хантавирус" стали популярными в Twitter.

Согласно китайским центрам по контролю и профилактике заболеваний, "хантавирусы - это семейство вирусов, распространяемых главным образом грызунами, которые могут вызывать различные синдромы заболеваний у людей во всем мире". Вирус выделяется с мочой, калом и слюной переносчика, и реже через укус.

По данным Центра по контролю за инфекционными заболевания США, риск заражения крайне высок даже для абсолютно здорового человека.

До недавнего времени не были известны случаи, чтобы хантавирус передавался от человека к человеку, но сам по себе вирус слабо изучен.

В Чили и Аргентине местные медики задокументировали несколько случаев заражения от человека к человеку. Такие случаи имели место при близком контакте здорового человека с зараженнным. Правда, тогда речь шла о разновидности хантавируса, который получил названия Андский вирус.

Ранее сегодня сообщалось, что китайские власти решили снять блокаду с провинции, с которой началась пандемия коронавируса.

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