Переход на летнее время 2020: когда переводить стрелки

Традиционно в последнее воскресенье марта Украина перейдет на летнее время. В 2020 году жители страны переведут стрелки на час вперед в ночь с 28 на 29 число. С этого момента вставать придется на час раньше.

В официальных источниках сказано, что переход на летнее и зимнее (в последнее воскресенье октября) время ежегодно производится с целью экономии энергоресурсов. Благодаря этому, люди по максимуму используют световой день и меньше пользуются искусственным освещением.

Переход на летнее время 2020: когда переводить стрелки

В далеком 1784-м году посол США во Франции Бенджамин Франклин предложил ради экономии свечей сдвигать рабочий день в зависимости от природного светового дня. Чтобы не возникло путаницы с постоянной сменой рабочего графика, было решено переводить стрелки часов.

Украина присоединилась к уже на тот момент мировому тренду по переходу на зимнее и летнее время в 1981-м году.

Многие люди с трудом адаптируются к смене временного режима, в периоды перевода стрелок по статистике люди больше болеют и подвержены стрессам.

Переход на летнее время 2020: когда переводить стрелки

Воздействие перевода стрелок часов на человека изучали ученые во всем мире. Оказалось, что переход на зимнее время воспринимается намного легче, чем на летнее. Возможно, здесь играет психологический фактор, что вставать можно будет на час позже. Хотя в любом случае, человек спит 7 — 8 часов, просто меняется его режим сна и отдыха. Во время перехода на летнее время резко вырастает количество пациентов в кардиологических отделениях, у многих людей обостряются хронические заболевания, ослабляется иммунитет.

Напомним, ранее ученые рассказали, как снизить вредное воздействие перевода стрелок часов на здоровье и самочувствие.


Шевченко Лилия, Тудей

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