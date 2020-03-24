Переход на летнее время 2020: когда переводить стрелки
Традиционно в последнее воскресенье марта Украина перейдет на летнее время. В 2020 году жители страны переведут стрелки на час вперед в ночь с 28 на 29 число. С этого момента вставать придется на час раньше.
В официальных источниках сказано, что переход на летнее и зимнее (в последнее воскресенье октября) время ежегодно производится с целью экономии энергоресурсов. Благодаря этому, люди по максимуму используют световой день и меньше пользуются искусственным освещением.
Украина присоединилась к уже на тот момент мировому тренду по переходу на зимнее и летнее время в 1981-м году.
Многие люди с трудом адаптируются к смене временного режима, в периоды перевода стрелок по статистике люди больше болеют и подвержены стрессам.
Напомним, ранее ученые рассказали, как снизить вредное воздействие перевода стрелок часов на здоровье и самочувствие.