Диспетчеров-пенсионеров электросетей Борисполя закрыли на работе до конца карантина (видео)
Диспетчеры Бориспольского районного подразделения (РП) ЧАО “Киевоблэнерго” (*) являются людьми пенсионного возраста, и руководство ЧАО приняло решение, что до конца карантина они будут жить в здании компании, чтобы не заболеть коронавирусом. С ними будут проживать главный и ведущий инженеры, а руководство ремонтными бригадами будет осуществляться по телефону и по рации.
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Авторы сюжета сообщают, со ссылкой на первого заместителя городского головы Борисполя Николая Корнийчука, что генеральный директор ЧАО “Киевоблэнерго” Виталий Шайда (на фото) принял решение о том, что работники Бориспольского районного подразделения ЧАО до конца карантина будут жить в здании компании. Чтобы не заболеть коронавирусом диспетчеры “по четыре человека”, а все они пенсионного возраста будут проживать до 3 апреля в помещении, с ними будут проживать главный и ведущий инженеры. Руководство ремонтными бригадами будет осуществляться по телефону и по рации. Если диспетчеры заболеют, то работы по восстановлению линий электропередач вестись не будут. В период карантина будут производиться только аварийно-восстановительные работы.
Напомним, Бориспольщина входит избирательный округ №98, депутатом- можоритарщиком Верховной Рады Украины (ВР) IX созыва (фракция партии “Слуга народа”) по данному округу является Сергей Бунин.
Как сообщала ранее
* ПрАт “Київобленерго” (код ЄДРПОУ: 23243188)
Фото: пресс-службы “ДТЭК Сети”