Диспетчеров-пенсионеров электросетей Борисполя закрыли на работе до конца карантина (видео)

Диспетчеры Бориспольского районного подразделения (РП) ЧАО “Киевоблэнерго” (*) являются людьми пенсионного возраста, и руководство ЧАО приняло решение, что до конца карантина они будут жить в здании компании, чтобы не заболеть коронавирусом. С ними будут проживать главный и ведущий инженеры, а руководство ремонтными бригадами будет осуществляться по телефону и по рации.

Об этом KV стало известно из сюжета канала “Телеканал Борисполь”, который был размещен на сервисе YouTube 20 марта 2020 года.

Авторы сюжета сообщают, со ссылкой на первого заместителя городского головы Борисполя Николая Корнийчука, что генеральный директор ЧАО “Киевоблэнерго” Виталий Шайда (на фото) принял решение о том, что работники Бориспольского районного подразделения ЧАО до конца карантина будут жить в здании компании. Чтобы не заболеть коронавирусом диспетчеры “по четыре человека”, а все они пенсионного возраста будут проживать до 3 апреля в помещении, с ними будут проживать главный и ведущий инженеры. Руководство ремонтными бригадами будет осуществляться по телефону и по рации. Если диспетчеры заболеют, то работы по восстановлению линий электропередач вестись не будут. В период карантина будут производиться только аварийно-восстановительные работы.

Напомним, Бориспольщина входит избирательный округ №98, депутатом- можоритарщиком Верховной Рады Украины (ВР) IX созыва (фракция партии “Слуга народа”) по данному округу является Сергей Бунин.

Как сообщала ранее KV , на внеочередной сессии городского совета Борисполя (Киевская обл.) депутаты приняли решение выделить на борьбу с коронавирусом почти 3,7 млн гривен. Данная сумма будет направлена на приобретение средств индивидуальной защиты медицинского персонала и экспресс-тестов диагностики коронавируса, 1 млн 845 тыс. гривен пойдет на нужды Бориспольской больницы интенсивного лечения и столько же для амбулаторий первичной медицинской помощи.

* ПрАт “Київобленерго” (код ЄДРПОУ: 23243188)

Фото: пресс-службы “ДТЭК Сети”