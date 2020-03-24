В Ивано-Франковске подтвердили коронавирус у двух медсестер, контактировавших с умершей пациенткой

Их состояние - средней тяжести.

?В Ивано-Франковске подтвердили коронавирус у двух медсестер, контактировавших с умершей пациенткой
Фото: galychyna.if.ua

В Ивано-Франковске коронавирусом заразились две медсестры, контактировавшие с 56-летней женщиной, которая умерла 17 марта.

Об этом в эфире hromadske сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

По его словам, состояние медсестер средней тяжести - у них есть температура и бронхит.

"Состояние стабильное. Они не требуют реанимационных мероприятий", - подчеркнул Марцинкив.

Он также отметил, что это - не новые случаи инфицирования. Они входят в пять ранее подтвержденных случаев в области.

Напомним, 17 марта в Ивано-Франковске умерла 56-летняя женщина. Коронавирус у нее подтвердили только через два дня.

23 марта сообщалось, что коронавирусом также заразился муж погибшей и еще два человека.

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