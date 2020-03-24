В Украине уже зарегистрировано 97 случаев заболевания COVID-19 (видео)

В Украине по состоянию на 14:00 24 марта подтверждено 13 новых случаев коронавируса в Черновицкой области. Таким образом, в Украине уже 97 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом KV стало известно из видеотрансляции брифинга заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

"За прошедшие сутки у нас было зарегистрировано 11 новых случаев, из них 10 – в Киевской области и один в Тернопольской области. В то же время сегодня уже подтверждено 13 новых случаев в Черновицкой области", – сказал Ляшко.

По его словам, эти новые случаи зафиксированы у людей, контактировавших с предыдущими зараженными.

Виктор Ляшко отметил, что динамика увеличивается. По состоянию на 14:00 24 марта уже зарегистрировано 97 случаев заражения.

Как сообщала KV , по состоянию на утро 24 марта в Украине зафиксировано 84 случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, в Киеве в настоящее время зарегистрировано 29 случаев, в Киевской области 15 случаев, из них 10 за последние сутки.

Напомним, с 23 марта общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно работников тех предприятий, которые обеспечивают работу критически важных сфер жизнедеятельности Киева . И только при наличии спецбилетов и средств индивидуальной защиты. При этом передвижение личного транспорта по городу не ограничивается.

Фото: соцсети