В Украине уже зарегистрировано 97 случаев заболевания COVID-19 (видео)
В Украине по состоянию на 14:00 24 марта подтверждено 13 новых случаев коронавируса в Черновицкой области. Таким образом, в Украине уже 97 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
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"За прошедшие сутки у нас было зарегистрировано 11 новых случаев, из них 10 – в Киевской области и один в Тернопольской области. В то же время сегодня уже подтверждено 13 новых случаев в Черновицкой области", – сказал Ляшко.
По его словам, эти новые случаи зафиксированы у людей, контактировавших с предыдущими зараженными.
Виктор Ляшко отметил, что динамика увеличивается. По состоянию на 14:00 24 марта уже зарегистрировано 97 случаев заражения.
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Напомним, с 23 марта общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно работников тех предприятий, которые обеспечивают работу критически важных сфер жизнедеятельности Киева. И только при наличии спецбилетов и средств индивидуальной защиты. При этом передвижение личного транспорта по городу не ограничивается.
Фото: соцсети