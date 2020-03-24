В Киевской области зарегистрировано еще 10 случаев заболевания COVID-19
В Украине зафиксировано 84 случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, в Киеве в настоящее время зарегистрировано 29 случаев, в Киевской области 15 случаев, из них 10 за последние сутки.
Об этом
“По состоянию на 10:00 24 марта в Украине 84 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировано 11 новых случаев”, – говорится в сообщении.
Коронавирусная болезнь обнаружена в:
Днепропетровская область – 2 случая;
Донецкая область – 1 случай;
Житомирская область – 2 (1 летальный) случай;
Ивано-Франковская область – 5 случаев (1 летальный);
Киев – 29 случаев;
Киевская область – 15 случаев, из них 10 за последние сутки;
Львовская область – 2 случая;
Тернопольская область – 2 случая, из которых 1 за последние сутки;
Черновицкая область – 25 случаев (1 летальный);
Черкасская область – 1 случай.
Отмечается, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. Всего с начала 2020 году в Центр поступило 756 сообщений о подозрении на COVID-19.
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Напомним, с 23 марта общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно работников тех предприятий, которые обеспечивают работу критически важных сфер жизнедеятельности Киева. И только при наличии спецбилетов и средств индивидуальной защиты. При этом передвижение личного транспорта по городу не ограничивается.
Фото: пресс-служба КОГА