В Киевской области зарегистрировано еще 10 случаев заболевания COVID-19

В Украине зафиксировано 84 случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, в Киеве в настоящее время зарегистрировано 29 случаев, в Киевской области 15 случаев, из них 10 за последние сутки.

Об этом KV стало известно из сообщения Министерства здравоохранения Украины.

“По состоянию на 10:00 24 марта в Украине 84 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировано 11 новых случаев”, – говорится в сообщении.

Коронавирусная болезнь обнаружена в:

Днепропетровская область – 2 случая;

Донецкая область – 1 случай;

Житомирская область – 2 (1 летальный) случай;

Ивано-Франковская область – 5 случаев (1 летальный);

Киев – 29 случаев;

Киевская область – 15 случаев, из них 10 за последние сутки;

Львовская область – 2 случая;

Тернопольская область – 2 случая, из которых 1 за последние сутки;

Черновицкая область – 25 случаев (1 летальный);

Черкасская область – 1 случай.

Отмечается, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. Всего с начала 2020 году в Центр поступило 756 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщала KV , в понедельник, 23 марта, стало известно, что в Киеве еще 4 человека заболели COVID-19. Таким образом, количество киевлян, заболевших COVID-19, выросло до 28 человек.

Напомним, с 23 марта общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно работников тех предприятий, которые обеспечивают работу критически важных сфер жизнедеятельности Киева . И только при наличии спецбилетов и средств индивидуальной защиты. При этом передвижение личного транспорта по городу не ограничивается.

Фото: пресс-служба КОГА