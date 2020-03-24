В Тернопольской области выявили два новых случая коронавируса

Одна женщина находится в реанимации.

В Тернопольской области подтвердили два новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом говорится в сообщении тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом.

Оба случая - в Монастырисском районе.

Одна женщина находится в реанимационном отделении районной больницы, а другого мужчину забрали в инфекционное отделение Тернопольской больницы скорой помощи.

Всего в области по состоянию на вечер 24 марта выявили четыре случая болезни.

21 марта COVID-19 диагностировали у 57-летнего священника из города Залещики, а 23 марта - у 67-летнего жителя Монастырисского района, который пересекался со священником на похоронах.

Напомним, что по Украине официально подтверждены 97 случаев COVID-19: