В Тернопольской области выявили два новых случая коронавируса

Одна женщина находится в реанимации.

В Тернопольской области выявили два новых случая коронавируса
Фото: Lb.ua

В Тернопольской области подтвердили два новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом говорится в сообщении тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом.

Оба случая - в Монастырисском районе.

Одна женщина находится в реанимационном отделении районной больницы, а другого мужчину забрали в инфекционное отделение Тернопольской больницы скорой помощи.

Всего в области по состоянию на вечер 24 марта выявили четыре случая болезни.

21 марта COVID-19 диагностировали у 57-летнего священника из города Залещики, а 23 марта - у 67-летнего жителя Монастырисского района, который пересекался со священником на похоронах.

Напомним, что по Украине официально подтверждены 97 случаев COVID-19:

  • Черновицкая область - 38 (1 летальный);
  • Киев - 29;
  • Киевская область - 15;
  • Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный);
  • Днепропетровская область - 2;
  • Житомирская - 2 (1 летальный);
  • Львовская область - 2;
  • Тернопольская область - 2;
  • Донецкая - 1;
  • Черкасская область - 1.

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