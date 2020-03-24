В Италии от коронавируса умер 72-летний священник, который отдал свой респиратор более молодому пациенту

От коронавируса в стране скончались по меньшей мере 50 священнослужителей.

?В Италии от коронавируса умер 72-летний священник, который отдал свой респиратор более молодому пациенту
Джузеппе Берарделли

В больнице итальянского Бергамо от коронавируса умер 72-летний священник Джузеппе Берарделли, который отдал свой респиратор младшему пациенту.

Об этом сообщило итальянское издание Аraberara.it.

Джузеппе был главным священником в городе Казниго.

В больнице рассказали, что он отказался использовать респиратор, который для него купили прихожане, и отдал его более молодому пациенту.

Жители города аплодировали, когда по улицам везли гроб с телом священника. Из-за коронавирусных ограничений церемонии захоронения не устраивали.

По информации BBC, от коронавируса в Италии умерли по меньшей мере 50 священников.

Напомним, Италия уже обогнала Китай по числу умерших от коронавируса и число заболевших продолжает расти, несмотря на драконовские карантинные меры, введенные правительством страны.

В стране закрыты все магазины, кроме продовольственных и аптек, не работают бары, рестораны, парикмахерские и большинство офисов. Школы, спортивные залы, ночные клубы и другие развлекательные заведения по всей стране были закрыты еще раньше.

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