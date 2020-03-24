Во Львов и Киев приехал очередной "эвакуационный" поезд с украинцами из Польши

Фото: Макс Требухов

В Украину прибыл очередной поезд Интерсити+, который эвакуировал граждан из Польши .

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

По его словам, вечером 23 марта во Львов прибыли около 300 человек, еще около 600 - отправились дальше в Киев .

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Поезд сопровождали полицейские и волонтеры Красного Креста. При прибытии всем измеряли температуру. Во Львове, предварительно, у пассажиров не обнаружили признаков коронавируса.

Приехавшие украинцы жаловались на плохое оповещение и не знали, как им добраться в другие города. Часть прибывших разъехались на маршрутках.

В Киеве пассажиров попросили подождать, пока всем измерят температуру. До окончания температурного скрининга двери поезда были заблокированы. Затем всех отпустили.

Напомним, 20 марта "Укрзализныця" отправила пять специальных поездов Интерсити+ из Перемышля в Киев , а 21 марта - еще два. Семерых пассажиров пяти спецпоездов госпитализировали во Львовскую областную инфекционную больницу с подозрением на коронавирус.

23 марта "Укрзализныця" назначила восьмой "эвакуационный" поезд из Перемышля. Билеты на эти поезда можно купить только через онлайн-систему booking.uz.gov.ua.

Cогласно постановлению главного санитарного врача Украины от 20 марта, при пересечении границы теперь необходимо подписывать согласие на самоизоляцию. Эти бумаги затем передаются главным санитарным врачам соответствующих областей, которые обязаны установить медико-санитарное наблюдение и вместе с Национальной полицией обеспечить соблюдение домашнего карантина.