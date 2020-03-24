На Печерске столичные правоохранители разоблачили деятельность борделя (фото)

На Печерске столичные правоохранители разоблачили деятельность борделя (фото)

На Печерске столичные правоохранители разоблачили деятельность борделя. Услуги проституток стоили клиентам от 1000 до 5000 гривен в час. За организацию незаконного бизнеса злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве

Сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Главного управления Национальной полиции в Киеве совместно со следователями Печерского управления полиции и сотрудниками Киевской местной прокуратуры № 6 пресекли преступную деятельность группы лиц, члены которой наладили предоставление услуг сексуального характера проститутками за денежное вознаграждение.

Правоохранители установили, что главный фигурант незаконного бизнеса – 31-летний киевлянин и его 37-летний сообщник. Мужчины разместили в Интернете объявление о предоставлении секс-услуг и подыскивали для этого привлекательных девушек, которые соглашались “обслуживать” клиентов. Кроме того, организаторы также самостоятельно находили любителей “клубнички”, распространяя визитные карточки с соответствующим содержанием.

Для встречи проституток с клиентами злоумышленники заранее бронировали гостиничные номера. Стоимость предоставления интимных услуг стоила от 1000 до 5000 гривен, из них 50% “заработка” девушки оставляли себе, а остальные – отдавали организаторам лично или перечисляли на банковские карточки.

Во время санкционированных обысков по месту жительства фигурантов и гостиничного номера правоохранители изъяли доказательства преступной деятельности: черновые записи, деньги, компьютерную технику и телефоны. Также правоохранители обнаружили и изъяли у подозреваемых 300 г наркотического вещества, внешне похожего на каннабис, которое отправили на экспертное исследование.

Фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

В январе KV сообщала, что правоохранители провели санкционированные обыски в веб-студиях, а также месту жительства в Киевской области организатора порностудии и ее двух сообщников. Злоумышленникам было сообщено о подозрении. В студиях, расположенных в арендованных квартирах, девушки за денежное вознаграждение транслировали онлайн на соответствующих сайтах видео порнографического характера. 

Фото: Столичная полиция


Сергей Албул, КиевВласть

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