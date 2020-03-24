На Печерске столичные правоохранители разоблачили деятельность борделя (фото)

На Печерске столичные правоохранители разоблачили деятельность борделя. Услуги проституток стоили клиентам от 1000 до 5000 гривен в час. За организацию незаконного бизнеса злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве .

Сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Главного управления Национальной полиции в Киеве совместно со следователями Печерского управления полиции и сотрудниками Киевской местной прокуратуры № 6 пресекли преступную деятельность группы лиц, члены которой наладили предоставление услуг сексуального характера проститутками за денежное вознаграждение.

Правоохранители установили, что главный фигурант незаконного бизнеса – 31-летний киевлянин и его 37-летний сообщник. Мужчины разместили в Интернете объявление о предоставлении секс-услуг и подыскивали для этого привлекательных девушек, которые соглашались “обслуживать” клиентов. Кроме того, организаторы также самостоятельно находили любителей “клубнички”, распространяя визитные карточки с соответствующим содержанием.

Для встречи проституток с клиентами злоумышленники заранее бронировали гостиничные номера. Стоимость предоставления интимных услуг стоила от 1000 до 5000 гривен, из них 50% “заработка” девушки оставляли себе, а остальные – отдавали организаторам лично или перечисляли на банковские карточки.

Во время санкционированных обысков по месту жительства фигурантов и гостиничного номера правоохранители изъяли доказательства преступной деятельности: черновые записи, деньги, компьютерную технику и телефоны. Также правоохранители обнаружили и изъяли у подозреваемых 300 г наркотического вещества, внешне похожего на каннабис, которое отправили на экспертное исследование.

Фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

В январе KV сообщала, что правоохранители провели санкционированные обыски в веб-студиях, а также месту жительства в Киевской области организатора порностудии и ее двух сообщников. Злоумышленникам было сообщено о подозрении. В студиях, расположенных в арендованных квартирах, девушки за денежное вознаграждение транслировали онлайн на соответствующих сайтах видео порнографического характера.

Фото: Столичная полиция