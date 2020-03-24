В Китае выздоровели более 90% зараженных коронавирусом

В Китае выздоровели более 90% зараженных коронавирусом

В Китае более 90% зараженных коронавирусом нового типа выздоровели. Сейчас в больницах находятся всего 4735 человек. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

По ее данным, за минувшие сутки в стране было зафиксировано 78 новых случаев заражения и лишь семь летальных исходов (все в провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса). При этом 456 пациентов вылечились и выписались из медицинских учреждений.

К настоящему моменту всего на территории Китая зафиксировано 81 171 случай инфицирования (из них 73 159 человек выздоровели). Число жертв достигло отметки 3277.

Всего с начала эпидемии по всей КНР без учета провинции Хубэй было зарегистрировано 13 370 случаев заражения, из них 117 с летальным исходом. В самой провинции Хубэй был выявлен 67 801 случай заражения, 3160 человек скончались. В среднем по стране смертность от коронавируса составила 4,03%.
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19 марта Италия обошла Китай по числу жертв коронавируса. Тогда число умерших от вируса в Италии достигло 3405 человек, однако число заболевших на Апеннинском полуострове было в несколько раз меньше, чем в КНР, — 31,5 тыс.



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