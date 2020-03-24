В Черновицкой области выявили еще 13 случаев COVID-19

Регион вернулся на первое место по количеству больных.

В Черновицкой области выявили еще 13 случаев COVID-19
Черновицкая областная клиническая больница
Фото: Петей Степан / wikipedia.org

В Черновицкой области выявили еще 13 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

"По самым новым результатам, которые мы получили сегодня утром, у нас, к сожалению, есть увеличение случаев инфицированных людей. Это дополнительно 13 человек", - рассказал глава ОГА Сергей Осачук.

С начала эпидемии количество больных в области достигло 38 человек, один из них выздоровел.

География распространения выглядит так:

  • Коленковцы Хотинского района - 12 человек
  • Хотин - 1 человек
  • Брусница Кицманского района - 7 человек
  • Лужаны Кицманского района - 4 человека
  • Великий Кучуров Сторожинецкого района - 2 человека
  • Ижевцы Сторожинецкого района - 1 человек
  • Заставна - 2 человека
  • Юрковцы Заставновского района - 1 человек
  • Глубокая - 1 человек
  • Каменка Глыбокского района - 1 человек
  • Луковица Глыбокского района - 1 человек
  • Топоровцы Новоселицкого района - 1 человек
  • Черновцы - 2 человека

Напомним, что по состоянию на 10:00 24 марта в Украине было 84 подтвержденных случаев COVID-19.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Медсестра из Киевской области обвинила власти в отсутствии в медучреждениях индивидуальных средств защиты для медиков (видео)Медсестра из Киевской области обвинила власти в отсутствии в медучреждениях индивидуальных средств защиты для медиков (видео)
В Черновцах запустили спецавтомобиль с громкоговорителем для информирования о правилах карантинаВ Черновцах запустили спецавтомобиль с громкоговорителем для информирования о правилах карантина
В Украине вылечился первый заболевший коронавирусомВ Украине вылечился первый заболевший коронавирусом
В Коростышеве госпитализировали двух человек, контактировавших с умершей от коронавируса женщинойВ Коростышеве госпитализировали двух человек, контактировавших с умершей от коронавируса женщиной
Кличко объявил об ужесточении карантина в КиевеКличко объявил об ужесточении карантина в Киеве
Блок рекламы


Похожие новости
Минздрав: для больных с Covid-19 в Украине есть не меньше 3900 аппаратов ИВЛМинздрав: для больных с Covid-19 в Украине есть не меньше 3900 аппаратов ИВЛ
В Житомире обнаружили еще один случай COVID-19В Житомире обнаружили еще один случай COVID-19
В Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализировали 4 детейВ Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализировали 4 детей
В Украине впервые зафиксировали COVID-19 у медицинских работниковВ Украине впервые зафиксировали COVID-19 у медицинских работников
Пассажирка эвакуационного самолета с подозрением на COVID-19 пыталась покинуть "Борисполь" без госпитализацииПассажирка эвакуационного самолета с подозрением на COVID-19 пыталась покинуть "Борисполь" без госпитализации
Второй случай коронавируса подтвержден в Тернопольской областиВторой случай коронавируса подтвержден в Тернопольской области
Все случаи COVID-19 в Киевской области зафиксировали в Обуховском районеВсе случаи COVID-19 в Киевской области зафиксировали в Обуховском районе
В Киеве еще 4 человека заболели COVID-19В Киеве еще 4 человека заболели COVID-19
Новые случаи COVID-19 в Ивано-Франковске связаны с умершей женщинойНовые случаи COVID-19 в Ивано-Франковске связаны с умершей женщиной
Количество случаев COVID-19 в Украине выросло до 63Количество случаев COVID-19 в Украине выросло до 63
Последние новости
Подгружаем последние новости