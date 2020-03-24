В Черновицкой области выявили еще 13 случаев COVID-19

В Черновицкой области выявили еще 13 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

"По самым новым результатам, которые мы получили сегодня утром, у нас, к сожалению, есть увеличение случаев инфицированных людей. Это дополнительно 13 человек", - рассказал глава ОГА Сергей Осачук.

С начала эпидемии количество больных в области достигло 38 человек, один из них выздоровел.

География распространения выглядит так:

Коленковцы Хотинского района - 12 человек

Хотин - 1 человек

Брусница Кицманского района - 7 человек

Лужаны Кицманского района - 4 человека

Великий Кучуров Сторожинецкого района - 2 человека

Ижевцы Сторожинецкого района - 1 человек

Заставна - 2 человека

Юрковцы Заставновского района - 1 человек

Глубокая - 1 человек

Каменка Глыбокского района - 1 человек

Луковица Глыбокского района - 1 человек

Топоровцы Новоселицкого района - 1 человек

Черновцы - 2 человека

Напомним, что по состоянию на 10:00 24 марта в Украине было 84 подтвержденных случаев COVID-19.