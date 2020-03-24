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2020-03-24
В Черновицкой области выявили еще 13 случаев COVID-19
Регион вернулся на первое место по количеству больных.
Черновицкая областная клиническая больница
Фото: Петей Степан / wikipedia.org
В Черновицкой области выявили еще 13 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.
"По самым новым результатам, которые мы получили сегодня утром, у нас, к сожалению, есть увеличение случаев инфицированных людей. Это дополнительно 13 человек", - рассказал глава ОГА Сергей Осачук.
С начала эпидемии количество больных в области достигло 38 человек, один из них выздоровел.
География распространения выглядит так:
- Коленковцы Хотинского района - 12 человек
- Хотин - 1 человек
- Брусница Кицманского района - 7 человек
- Лужаны Кицманского района - 4 человека
- Великий Кучуров Сторожинецкого района - 2 человека
- Ижевцы Сторожинецкого района - 1 человек
- Заставна - 2 человека
- Юрковцы Заставновского района - 1 человек
- Глубокая - 1 человек
- Каменка Глыбокского района - 1 человек
- Луковица Глыбокского района - 1 человек
- Топоровцы Новоселицкого района - 1 человек
- Черновцы - 2 человека
Напомним, что по состоянию на 10:00 24 марта в Украине было 84 подтвержденных случаев COVID-19.