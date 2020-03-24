В Житомире обнаружили еще один случай COVID-19

Экспресс-тест на заболевание показал положительный результат.

В Житомире обнаружили еще один случай COVID-19
Фото: facebook.com/president.gov.ua

В Житомире у еще одной пациентки обнаружили коронавирусное заболевание. Об этом в Facebook написал мэр Сергей Сухомлин.

Женщине делали экспресс-тест на COVID-19, он оказался положительным.

"Пациентка госпитализирована в инфекционное отделение больницы №1, ждем результатов из лаборатории", - написал мэр Житомира.

Ранее в Житомирской области были зафиксированы два случая заражения коронавирусной болезнью, один из них - летальный. Скончалась 71-летняя пенсионерка, которая незадолго до этого была в Польше.

Женщина была госпитализирована 12 марта, у нее началась двусторонняя пневмония. Она умерла 13 марта.

19 марта первый случай заболевания коронавирусом диагностировали в самом Житомире. Пациентом оказался мужчина, недавно вернувшийся из Австрии.

Позднее выяснилось, что житель Житомира, у которого 19 марта подтвердили инфицирование коронавирусом, работает в турфирме и за рубежом находился вместе с группой туристов. После обнаружения COVID-19 он пытался скрыть информацию о том, что был с туристами.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Медсестра из Киевской области обвинила власти в отсутствии в медучреждениях индивидуальных средств защиты для медиков (видео)Медсестра из Киевской области обвинила власти в отсутствии в медучреждениях индивидуальных средств защиты для медиков (видео)
В Черновцах запустили спецавтомобиль с громкоговорителем для информирования о правилах карантинаВ Черновцах запустили спецавтомобиль с громкоговорителем для информирования о правилах карантина
В Украине вылечился первый заболевший коронавирусомВ Украине вылечился первый заболевший коронавирусом
В Коростышеве госпитализировали двух человек, контактировавших с умершей от коронавируса женщинойВ Коростышеве госпитализировали двух человек, контактировавших с умершей от коронавируса женщиной
Кличко объявил об ужесточении карантина в КиевеКличко объявил об ужесточении карантина в Киеве
Блок рекламы


Похожие новости
Минздрав: для больных с Covid-19 в Украине есть не меньше 3900 аппаратов ИВЛМинздрав: для больных с Covid-19 в Украине есть не меньше 3900 аппаратов ИВЛ
В Черновицкой области выявили еще 13 случаев COVID-19В Черновицкой области выявили еще 13 случаев COVID-19
В Украине впервые зафиксировали COVID-19 у медицинских работниковВ Украине впервые зафиксировали COVID-19 у медицинских работников
Пассажирка эвакуационного самолета с подозрением на COVID-19 пыталась покинуть "Борисполь" без госпитализацииПассажирка эвакуационного самолета с подозрением на COVID-19 пыталась покинуть "Борисполь" без госпитализации
Второй случай коронавируса подтвержден в Тернопольской областиВторой случай коронавируса подтвержден в Тернопольской области
Среди эвакуированных из Литвы и Латвии украинцев обнаружили пассажиров с повышенной температуройСреди эвакуированных из Литвы и Латвии украинцев обнаружили пассажиров с повышенной температурой
Все случаи COVID-19 в Киевской области зафиксировали в Обуховском районеВсе случаи COVID-19 в Киевской области зафиксировали в Обуховском районе
В Киеве еще 4 человека заболели COVID-19В Киеве еще 4 человека заболели COVID-19
Новые случаи COVID-19 в Ивано-Франковске связаны с умершей женщинойНовые случаи COVID-19 в Ивано-Франковске связаны с умершей женщиной
Количество случаев COVID-19 в Украине выросло до 63Количество случаев COVID-19 в Украине выросло до 63
Последние новости
Подгружаем последние новости