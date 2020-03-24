В Житомире обнаружили еще один случай COVID-19

В Житомире у еще одной пациентки обнаружили коронавирусное заболевание. Об этом в Facebook написал мэр Сергей Сухомлин.

Женщине делали экспресс-тест на COVID-19, он оказался положительным.

"Пациентка госпитализирована в инфекционное отделение больницы №1, ждем результатов из лаборатории", - написал мэр Житомира.

Ранее в Житомирской области были зафиксированы два случая заражения коронавирусной болезнью, один из них - летальный. Скончалась 71-летняя пенсионерка, которая незадолго до этого была в Польше .

Женщина была госпитализирована 12 марта, у нее началась двусторонняя пневмония. Она умерла 13 марта.

19 марта первый случай заболевания коронавирусом диагностировали в самом Житомире. Пациентом оказался мужчина, недавно вернувшийся из Австрии.

Позднее выяснилось, что житель Житомира, у которого 19 марта подтвердили инфицирование коронавирусом, работает в турфирме и за рубежом находился вместе с группой туристов. После обнаружения COVID-19 он пытался скрыть информацию о том, что был с туристами.