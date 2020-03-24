В Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализировали 4 детей

Дети, у которых подтвердился коронавирус 17 марта, уже клинически здоровы и ждут результаты тестов.

В Черновицкой области с подозрением на коронавирусную болезнь за последние сутки госпитализировали 4 детей. Об этом сообщили на странице Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

Все дети находятся в областной детской клинической больнице. В общем там на лечении пребывают 14 человек: пятеро с диагнозом коронавирус, остальные с подозрением.

"Двое мам и трое их малышей, у которых COVID-19 обнаружили 17 марта, клинически здоровы. Они ждут результаты тестов", - добавили в ОГА.

У остальных есть повышенная температура и нарушенное состояние. Они получают необходимое лечение.

В областной клинической больнице пребывают 24 человека с подтвержденным диагнозом коронавирусной болезни или с подозрением на нее. Все чувствую себя нормально, один пациент из-за сопутствующего заболевания находится на кислородной терапии.

Напомним, в Украине официально зарегистрировали 84 случая заболевания COVID-19. Такие данные по состоянию на 10:00 24 марта обнародовал Минздрав.

Ранее сообщалось, что у инфицированных коронавирусом в Черновицкой области детей болезнь протекает в легкой форме. Пациентам десять лет, 1,5 года и полгода. Они и их мамы контактировали с людьми, у которых вскоре был подтвержден коронавирус.