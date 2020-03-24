В Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализировали 4 детей

Дети, у которых подтвердился коронавирус 17 марта, уже клинически здоровы и ждут результаты тестов.

В Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализировали 4 детей
Фото: glavcom.ua

В Черновицкой области с подозрением на коронавирусную болезнь за последние сутки госпитализировали 4 детей. Об этом сообщили на странице Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

Все дети находятся в областной детской клинической больнице. В общем там на лечении пребывают 14 человек: пятеро с диагнозом коронавирус, остальные с подозрением.

"Двое мам и трое их малышей, у которых COVID-19 обнаружили 17 марта, клинически здоровы. Они ждут результаты тестов", - добавили в ОГА.

У остальных есть повышенная температура и нарушенное состояние. Они получают необходимое лечение.

В областной клинической больнице пребывают 24 человека с подтвержденным диагнозом коронавирусной болезни или с подозрением на нее. Все чувствую себя нормально, один пациент из-за сопутствующего заболевания находится на кислородной терапии.

Напомним, в Украине официально зарегистрировали 84 случая заболевания COVID-19. Такие данные по состоянию на 10:00 24 марта обнародовал Минздрав.

Ранее сообщалось, что у инфицированных коронавирусом в Черновицкой области детей болезнь протекает в легкой форме. Пациентам десять лет, 1,5 года и полгода. Они и их мамы контактировали с людьми, у которых вскоре был подтвержден коронавирус.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Медсестра из Киевской области обвинила власти в отсутствии в медучреждениях индивидуальных средств защиты для медиков (видео)Медсестра из Киевской области обвинила власти в отсутствии в медучреждениях индивидуальных средств защиты для медиков (видео)
В Черновцах запустили спецавтомобиль с громкоговорителем для информирования о правилах карантинаВ Черновцах запустили спецавтомобиль с громкоговорителем для информирования о правилах карантина
В Украине вылечился первый заболевший коронавирусомВ Украине вылечился первый заболевший коронавирусом
В Коростышеве госпитализировали двух человек, контактировавших с умершей от коронавируса женщинойВ Коростышеве госпитализировали двух человек, контактировавших с умершей от коронавируса женщиной
Кличко объявил об ужесточении карантина в КиевеКличко объявил об ужесточении карантина в Киеве
Блок рекламы


Похожие новости
Пассажирка эвакуационного самолета с подозрением на COVID-19 пыталась покинуть "Борисполь" без госпитализацииПассажирка эвакуационного самолета с подозрением на COVID-19 пыталась покинуть "Борисполь" без госпитализации
В ВОЗ заявили об ускорении темпов распространения пандемии коронавирусаВ ВОЗ заявили об ускорении темпов распространения пандемии коронавируса
Второй случай коронавируса подтвержден в Тернопольской областиВторой случай коронавируса подтвержден в Тернопольской области
Все случаи COVID-19 в Киевской области зафиксировали в Обуховском районеВсе случаи COVID-19 в Киевской области зафиксировали в Обуховском районе
За границей от коронавируса лечатся 18 граждан Украины, более 100 находятся на карантинеЗа границей от коронавируса лечатся 18 граждан Украины, более 100 находятся на карантине
В больницах Киева находится 13 больных коронавирусом, остальные - на самоизоляции дома - КличкоВ больницах Киева находится 13 больных коронавирусом, остальные - на самоизоляции дома - Кличко
В Ивано-Франковске умерла женщина с подозрением на коронавирусВ Ивано-Франковске умерла женщина с подозрением на коронавирус
В Киеве открыли волонтерский штаб по борьбе с пандемией коронавирусаВ Киеве открыли волонтерский штаб по борьбе с пандемией коронавируса
В Киеве из-за угрозы коронавируса на вход и выход закрыли все интернатные учрежденияВ Киеве из-за угрозы коронавируса на вход и выход закрыли все интернатные учреждения
В Минздраве заявили, что медики скорой помощи будут делать тесты на коронавирус в исключительных случаяхВ Минздраве заявили, что медики скорой помощи будут делать тесты на коронавирус в исключительных случаях
Последние новости
Подгружаем последние новости