Германия начала принимать больных из Италии

Германия начала принимать больных с коронавирусной болезнью из Италии.

Как сообщает Deutsche Welle, этой ночью в аэропорту Лейпцига приземлился самолет вооруженных сил Италии, доставивший группу пациентов, зараженных коронавирусом SARS-CoV-2.

Накануне глава федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что власти Италии обратились с просьбой о помощи. "Это важный знак, что мы можем и другим помочь", - подчеркнул политик.

Изначально речь шла о шести пациентах, позднее о восьми, которые будут распределены по различным клиникам.

По состоянию на 23 марта, в Саксонии зарегистрировано 865 случаев заражения, большинство из которых приходятся на Дрезден, Цвиккау и Лейпциг. Три пациента скончались.

В целом по Германии число инфицированных коронавирусом за сутки возросло на 4764 до 27 436 человек, сообщил Институт имени Роберта Коха. От последствий заражения скончались 114 человек. В то же время по данным американского Университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику по коронавирусу во всем мире, в Германии выявлено 29 056 инфицированных и 123 умерших.

Напомним, что Италия - самая пострадавшая страна в мире от пандемии коронавирусной болезни. Ежедневном там выявляются несколько тысяч новых больных, а количество смертей исчисляется сотнями.

С начала пандемии в Италии умерли 6 тысяч человек, выздоровели - около 7,5 тысячи.