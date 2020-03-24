В Украине впервые зафиксировали COVID-19 у медицинских работников
В Украине зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 среди медицинских работников. Выяснилось, что двое из пяти больных коронавирусом в Ивано-Франковске – это работницы областной инфекционной больницы.
Об этом
Согласно информации, озвученной во время брифинга в Ивано-Франковской облгосадминистрации (ОГА), коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели две медсестры, которые контактировали с мужем женщины, умершей от коронавируса накануне.
В ОГА отметили, что состояние медсестер стабильное и ничего не угрожает их жизни. Медработниц лечат там, где они работали, в областной клинической инфекционной больнице.
Отмечается, что женщины находятся в изолированных боксах, им предоставляется симптоматическое лечение.
Также отмечается, что по состоянию на 23 марта в Украине зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом. Три из них оказались летальными, а 1 человек выздоровел.
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Напомним, с 23 марта общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно работников тех предприятий, которые обеспечивают работу критически важных сфер жизнедеятельности Киева. И только при наличии спецбилетов и средств индивидуальной защиты. При этом передвижение личного транспорта по городу не ограничивается.
Фото: Pixabay