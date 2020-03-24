В Украине впервые зафиксировали COVID-19 у медицинских работников

В Украине впервые зафиксировали COVID-19 у медицинских работников

В Украине зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 среди медицинских работников. Выяснилось, что двое из пяти больных коронавирусом в Ивано-Франковске – это работницы областной инфекционной больницы.

Об этом KV стало известно из сообщения “24 канала”. 

Согласно информации, озвученной во время брифинга в Ивано-Франковской облгосадминистрации (ОГА), коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели две медсестры, которые контактировали с мужем женщины, умершей от коронавируса накануне.

В ОГА отметили, что состояние медсестер стабильное и ничего не угрожает их жизни. Медработниц лечат там, где они работали, в областной клинической инфекционной больнице.

Отмечается, что женщины находятся в изолированных боксах, им предоставляется симптоматическое лечение.

Также отмечается, что по состоянию на 23 марта в Украине зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом. Три из них оказались летальными, а 1 человек выздоровел.

Как сообщала KV, в понедельник, 23 марта, стало известно, что в Киеве еще 4 человека заболели COVID-19. Таким образом, количество киевлян, заболевших COVID-19, выросло до 28 человек.

Напомним, с 23 марта общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно работников тех предприятий, которые обеспечивают работу критически важных сфер жизнедеятельности Киева. И только при наличии спецбилетов и средств индивидуальной защиты. При этом передвижение личного транспорта по городу не ограничивается. 

Фото: Pixabay 


Сергей Албул, КиевВласть

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