Пассажирка эвакуационного самолета с подозрением на COVID-19 пыталась покинуть "Борисполь" без госпитализации

Пассажирка эвакуационного самолета с положительным экспресс-тестом на коронавирусную болзень COVID-19 пыталась покинуть аэропорт "Борисполь" без госпитализации.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба во вторник.

Женщина прилетела в Украину 23 марта из одной из стран Европейского союза.

"Эта пассажирка, гражданка Украины, несмотря на требования врачей хотела пройти линию паспортного контроля и покинуть пределы аэропорта. После разъяснительной работы о необходимости дальнейшего медицинского обследования ее направили в одну из больниц столицы", - сообщила ГПСУ.

Пограничники отмечают, что такое поведение - единичный случай. Обычно пассажиры, которые подозревают наличие заболевания, сами сообщают об этом на границе.

В целом за 23 марта украинскую границу пересекли 16 тысяч человек, в том числе 9,5 тысяч граждан, вернувшихся из-за рубежа.

Пограничники меряют температуру приезжим и при необходимости делают экспресс-тест на COVID-19.