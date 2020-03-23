Второй случай коронавируса подтвержден в Тернопольской области

Житель Монастырисского района госпитализирован.

Второй случай коронавируса подтвержден в Тернопольской области
Иллюстративное фото
Фото: dtp.kiev.ua

В Тернопольской области официально зарегистрирован второй случай COVID-19.

Об этом информирует Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.

На данный момент известно, что это житель Монастырисского района.

Пациент находится в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи.

Первый случай коронавируса в Тернопольской области был зарегистрирован 20 марта. COVID-19 диагностирован у 57-летнего священника из города Залещики.

Стоит отметить, что Залещицкий и Монастырисский районы граничат с Черновицкой и Ивано-Франковской областями.

Ранее стало известно, что в Ивано-Франковске умерла женщина с подозрением на коронавирус.

Напомним, что в Черновицкой области зарегистрировано 25 случаев коронавируса, в том числе один летальный. 17 марта в Ивано-Франковске умерла 56-летняя женщина. Коронавирус у нее подтвердили только через два дня.

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