Среди эвакуированных из Литвы и Латвии украинцев обнаружили пассажиров с повышенной температурой

Их будут подробнее проверять на возможность заражения коронавирусной инфекцией.

Среди эвакуированных на поезде "Четыре столицы" из Латвии и Литвы украинцев обнаружили пассажиров с повышенной температурой. Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

После прибытия на столичный вокзал пассажиров не выпускали из поезда. Повышенную температуру зафиксировали у 10 человек.

Все они будут подробнее проверяться на возможное наличие коронавирусной болезни COVID-19, решается вопрос о применении дальнейших мер.

Напомним, что 20 марта "Укрзализныця" анонсировала эвакуаиционный рейс из Киева в Ригу (Латвия) и обратно. Из Риги поезд отправился в воскресенье.

Сообщалось, что в обе стороны поезд отправиться с пассажирами. Поезд рейса 31/32 также известен как "Четыре столицы", поскольку обычно курсирует по маршруту Киев-Минск-Вильнюс-Рига.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что эвакуация будет проводиться не только из Латвии, а и из Литвы.