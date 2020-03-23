В парках Святошинского района Киева нашествие клещей

Жители Святошинского района Киева обеспокоены большим количеством клещей в парках района. Они связывают это с аномально теплой зимой, а также с тем, что прошлогодние профилактические меры не дали желаемого результата.

Об этом идёт речь в материале KV Непрозрачный мост. Рейтинг активности депутатов Киевсовета (2-8 марта 2020 года).

Депутат Киевсовета Александр Пабат (внефракционный) попросил в.и.о. гендиректора “Киевзеленстроя” Алексея Короля провести обработку зеленых зон Святошинского района от клещей.

“Ко мне, как к депутату Киевского городского совета, обратились жители Святошинского района по поводу нашествия клещей в столичных зеленых зонах, в частности – в парках “Совки” и “Юность” из-за аномально теплой зимы”, – говорится в тексте обращения.

Депутат отметил, что проведенные в течение прошлого года профилактические меры по скашиванию травы оказались неэффективными для борьбы с клещами.

В связи с существующей необходимостью депутат попросил провести акарицидную обработку в зеленых зонах Святошинского района.