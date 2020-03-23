Все случаи COVID-19 в Киевской области зафиксировали в Обуховском районе

Лабораторно подтверждены пять инфицированных, ожидаются еще два.

Все случаи COVID-19 в Киевской области зафиксировали в Обуховском районе
Фото: facebook.com/koda.gov.ua

Все случаи коронавирусной болезни COVID-19 в Киевской области зафиксировали в Обуховском районе.

Об этом на брифинге в понедельник рассказал врио главы Киевской обладминистрации Василий Володин.

"По состоянию на 6 утра в межучреждения Киевской области обратились 29 человек, у которых возможно вирусное заболевание COVID-19. При помощи экспресс-тестов проверили 22 человек, тест-системы показали семь заболевших. В то же время лабораторно подтвердили на этот момент пять человек. Все они жители Обуховского района", - рассказал Володин.

Самому старшему пациенту - 57 лет, самому молодому - 37.

Один из заболевших - депутат Верховной Рады Сергей Шахов.

Напомним, что в воскресенье в Украине выявили 26 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Большинство из них пришлись на Киев. Три человека с инфекцией нашли в Ивано-Франковске, по одному - в Киевской, Львовской и Черкасской областях.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Медсестра из Киевской области обвинила власти в отсутствии в медучреждениях индивидуальных средств защиты для медиков (видео)Медсестра из Киевской области обвинила власти в отсутствии в медучреждениях индивидуальных средств защиты для медиков (видео)
В Черновцах запустили спецавтомобиль с громкоговорителем для информирования о правилах карантинаВ Черновцах запустили спецавтомобиль с громкоговорителем для информирования о правилах карантина
В Украине вылечился первый заболевший коронавирусомВ Украине вылечился первый заболевший коронавирусом
Кличко объявил об ужесточении карантина в КиевеКличко объявил об ужесточении карантина в Киеве
В Коростышеве госпитализировали двух человек, контактировавших с умершей от коронавируса женщинойВ Коростышеве госпитализировали двух человек, контактировавших с умершей от коронавируса женщиной
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве еще 4 человека заболели COVID-19В Киеве еще 4 человека заболели COVID-19
Новые случаи COVID-19 в Ивано-Франковске связаны с умершей женщинойНовые случаи COVID-19 в Ивано-Франковске связаны с умершей женщиной
Количество случаев COVID-19 в Украине выросло до 63Количество случаев COVID-19 в Украине выросло до 63
Минздрав преждевременно объявил о выздоровлении новых пациентов с COVID-19 (исправлено)Минздрав преждевременно объявил о выздоровлении новых пациентов с COVID-19 (исправлено)
В Черновицкой области еще семь человек вылечились от COVID-19В Черновицкой области еще семь человек вылечились от COVID-19
Сегодня, 22 марта, вступил в силу весенне-летний запрет на ловлю рыбы в Киевской областиСегодня, 22 марта, вступил в силу весенне-летний запрет на ловлю рыбы в Киевской области
Количество случаев COVID-19 в Украине выросло до 47Количество случаев COVID-19 в Украине выросло до 47
В Черновицкой области нет тяжелых больных c COVID-19, - глава ОГАВ Черновицкой области нет тяжелых больных c COVID-19, - глава ОГА
В Киеве выявили семь новых случаев COVID-19В Киеве выявили семь новых случаев COVID-19
В больницы поступил китайский справочник по профилактике и лечению COVID-19 (справочник на русском и украинском языках)В больницы поступил китайский справочник по профилактике и лечению COVID-19 (справочник на русском и украинском языках)
Последние новости
Подгружаем последние новости