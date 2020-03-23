Совет церквей объявил 25 марта днем молитвы за Украину

Религиозные организации объединились в борьбе с коронавирусом.

Совет церквей объявил 25 марта днем молитвы за Украину
Фото: пресс-служба президента

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций объявил 25 марта днем общей молитвы и поста за Украину.

"Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций обращается ко всем людям доброй воли с призывом присоединиться к общей молитве и посту (для тех, кому позволяет состояние здоровья) по Украине", - сказано в заявлении совета.

"Мы призываем верующих разных конфессий, особенно тех в нашем государстве, от кого сейчас зависит принятие сложных и ответственных решений, в этот день проявить смирение и покаяние перед Богом, оставаясь каждый в месте своего пребывания. Призываем всех верующих обратиться к Всевышнему с молитвой о защите жизни и здоровья каждого человека, оказании помощи в борьбе с пандемией, о врачах и всех, кто жертвенно служит ближним, об исцелении заболевших, о мудрости и воодушевлении в принятии практических мер по недопущению распространения коронавируса в Украине и мире", - говорится в призыве.

Напомним, что Папа Римский Франциск призвал всех христиан вместе прочитать "Отче наш" в полдень 25 марта.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Медсестра из Киевской области обвинила власти в отсутствии в медучреждениях индивидуальных средств защиты для медиков (видео)Медсестра из Киевской области обвинила власти в отсутствии в медучреждениях индивидуальных средств защиты для медиков (видео)
В Черновцах запустили спецавтомобиль с громкоговорителем для информирования о правилах карантинаВ Черновцах запустили спецавтомобиль с громкоговорителем для информирования о правилах карантина
В Украине вылечился первый заболевший коронавирусомВ Украине вылечился первый заболевший коронавирусом
Кличко объявил об ужесточении карантина в КиевеКличко объявил об ужесточении карантина в Киеве
В Коростышеве госпитализировали двух человек, контактировавших с умершей от коронавируса женщинойВ Коростышеве госпитализировали двух человек, контактировавших с умершей от коронавируса женщиной
Блок рекламы


Похожие новости
Госпогранслужба обнаружила коронавирус пассажира, въехавшего в Украину 22 мартаГоспогранслужба обнаружила коронавирус пассажира, въехавшего в Украину 22 марта
Партия тестов на коронавирус сегодня прибудет в УкраинуПартия тестов на коронавирус сегодня прибудет в Украину
Минздрав преждевременно объявил о выздоровлении новых пациентов с COVID-19 (исправлено)Минздрав преждевременно объявил о выздоровлении новых пациентов с COVID-19 (исправлено)
Сегодня, 22 марта, вступил в силу весенне-летний запрет на ловлю рыбы в Киевской областиСегодня, 22 марта, вступил в силу весенне-летний запрет на ловлю рыбы в Киевской области
Харьковчанка, у которой диагностировали коронавирус, оказалась женой замглавы Харьковского облсоветаХарьковчанка, у которой диагностировали коронавирус, оказалась женой замглавы Харьковского облсовета
Кличко объявил об ужесточении карантина в КиевеКличко объявил об ужесточении карантина в Киеве
Вселенский патриарх Варфоломей призвал верующих оставаться дома и усилить молитвыВселенский патриарх Варфоломей призвал верующих оставаться дома и усилить молитвы
Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)
Количество больных COVID-19 превысило 145 тысяч человек. Данные за 14 мартаКоличество больных COVID-19 превысило 145 тысяч человек. Данные за 14 марта
В ночь на 15 марта в Киеве дважды горело одно здание (фото, видео)В ночь на 15 марта в Киеве дважды горело одно здание (фото, видео)
Последние новости
Подгружаем последние новости