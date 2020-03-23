Для жителей Киевщины работает горячая линия по вопросам социальной защиты

Для жителей Киевщины работает горячая линия по вопросам социальной защиты

Из-за введенного карантина и объявленной в Киевской области чрезвычайной ситуации, вопрос поддержки социально уязвимых категорий населения находится на контроле руководства ОГА. Правительство и облгосадминистрация делает все, чтобы пожилые люди и лица с инвалидностью не остались одинокими и чувствовали поддержку.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской облгосадминистрации (ОГА). 

С 9:00 до 18:00 работает горячая линия, где консультируют по вопросам социальной защиты населения:

(096) 295-67-87 – по вопросам социального обслуживания (предоставление социальных услуг);

(050) 975-44-96 – по вопросам социальных выплат (пособия, льготы, субсидии).

Отмечается, что в области работает 29 отделений стационарного ухода для постоянного или временного проживания, в которых проживает 680 человек. Также на Киевщине функционирует 11 домов-интернатов для престарелых и лиц с инвалидностью. Сейчас во всех стационарных учреждениях усилен противоэпидемический режим, временно приостановлены посещения подопечных, ограничено их передвижение за пределами учреждений.

Руководство Киевской ОГА обращается с просьбой к жителям Киевщины, а особенно к пенсионерам, следовать рекомендациям врачей и оставаться дома!

Фото: ze-mag.info


Александр Кравченко, КиевВласть

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