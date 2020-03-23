За границей от коронавируса лечатся 18 граждан Украины, более 100 находятся на карантине

Больше всего граждан проходят лечение в Германии.

По состоянию на 23 марта вне Украины от коронавирусной инфекции лечатся 18 украинцев. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на данные МИД Украины.

Пятеро украинцев лечатся в Германии, четверо - в Доминиканской республике, по два в Италии и Польше , Объединенных Арабских Эмиратах. По одному гражданину Украины проходят лечение в Нидерландах, Испании и на Сейшельских островах.

Еще 155 украинцев находятся на карантине. Из них 105 - в Польше , 16 - в Бразилии , восемь - во Вьетнаеме, семеро - в Германии, четыре - в Иордании, трое - в Объединенных Арабских Эмиратах, по двое в США , Австралии и Молдове, по одному в Китае, Катаре, Нидерландах, Румынии, Черногории и на Кубе.

Также за границей от коронавирусной болезни выздоровели шестеро украинских граждан: четверо в Японии и по одному в Италии и Польше .

Еще трое украинцев скончались от COVID-19 в Италии.