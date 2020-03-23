В Киеве еще 4 человека заболели COVID-19. Таким образом, количество киевлян, заболевших COVID-19, выросло до 28 человек.

Об этом KV стало известно из сообщения мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

“Друзья! Сегодня днем ??мы получили от Государственного учреждения “Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины” еще 4 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. То есть количество киевлян, заболевших COVID-19, выросло до 28 человек”, – сообщил мэр.

По его словам, среди новых 4 случаев – 17-летняя девушка, которая вернулась с учебы в Лондоне, 53-летняя женщина, которая контактировала с больным в Киевской области. Женщина в возрасте 28 лет – вернулась из Австрии. И 21-летний юноша, который контактировал с больным родственником.

Двое пациентов находятся в Александровской больнице. А двое – на самоизоляции лечатся дома под контролем врачей.

“Сегодня, когда в Украине спецрейсами из-за границы возвращаются десятки тысяч украинцев, – мы получаем угрозу возможного быстрого распространения инфекции. Я обращаюсь к МВД усилить контроль за соблюдением киевлянами суровых ограничительных мер, особенно за теми, которые прибывают в страну. А также – за выполнением предприятиями и учреждениями мероприятий по организации дистанционной работы сотрудников. Мы должны максимально ограничить количество социальных контактов!” – написал мэр.

Как сообщала KV , за сутки в Украине было выявлено 26 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине зафиксировано уже 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. В Киеве за сутки было выявлено 20 новых случаев заболевания.

Напомним, с 23 марта общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно работников тех предприятий, которые обеспечивают работу критически важных сфер жизнедеятельности Киева . И только при наличии спецбилетов и средств индивидуальной защиты. При этом передвижение личного транспорта по городу не ограничивается.

Фото: пресс-служба КОГА