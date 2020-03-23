В Ивано-Франковске умерла женщина с подозрением на коронавирус

Умершей было 65 лет.

В Ивано-Франковске умерла женщина с подозрением на коронавирус
Ивано-Франковская областная инфекционная больница
Фото: report.if.ua

В Ивано-Франковске умерла женщина пожилого возраста с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

"Сегодня женщина с подозрением, 65 лет, умерла в областной инфекционной больнице. Из села Чукаловка. Пока что она с подозрением, тесты переданы в Киев", - сказал он.

Чукаловка - пригород Ивано-Франковска, село расположено в Тисменицком районе.

Мэр города также призвал жителей ответственно относиться к своему здоровью и к другим людям. Он рассказал, что сегодня в одну из местных поликлиник пришел человек с "плохими симптомами" и подозрением на коронавирус. Его пришлось срочно госпитализировать вместе с семьей.

"А сколько за это время было контактов - мы изучаем", - сказал Марцинкив.

"Не дотягивайте, когда уже двусторонняя пневмония, когда уже сложная форма. Есть возможность обращаться в онлайн-режиме на горячую линию", - призвал мэр.

Напомним, что 17 марта в Ивано-Франковске умерла 56-летняя женщина. Коронавирус у нее подтвердили только через два дня.

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