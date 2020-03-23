В Киеве из-за угрозы коронавируса на вход и выход закрыли все интернатные учреждения

В них находятся более 2300 человек.

В Киеве из-за угрозы коронавируса на вход и выход закрыли все интернатные учреждения
Фото: Накипело

В Киеве все 8 интернатных учреждений закрыли на вход и выход в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщила замглавы КГГА Марина Хонда.

"Из-за угрозы распространения эпидемии, мы приняли решение максимально ограничить контакты уязвимых слоев населения. Для этого все интернатные учреждения города закрыты на вход и выход. Также на территорию интернатов не допускаются посетители. Работники, которые живут за пределами Киева, временно проживают на территории интернатов, потому что работают вахтовым методом", - сообщила она.

Хонда добавила, что пока в столичных интернатах нет подозрений на коронавирус, однако 11 человек заболели ОРВИ в Киевском психоневрологическом интернате и 2 - в Дарницком детском доме.

Отмечается, что всего в Киеве есть 8 интернатных учреждений: 2 детских, 2 пансионата для пожилых и 4 психоневрологических интерната. В них проживает более 2300 человек.

Напомним, в Киеве у 24 человек подтверждена коронавирусная болезнь COVID-19. За 22 марта обнаружили 14 новых случаев - у 8 женщин в возрасте от 25 до 49 лет и 6 мужчин в возрасте от 23 до 56 лет. 22 из 24 случаев были обнаружены у людей, которые недавно вернулись из других стран.

Госпитализированы только 13 человек, остальные находятся на самоизоляции и получают лечение дома под контролем врачей.

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