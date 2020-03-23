В Минздраве заявили, что медики скорой помощи будут делать тесты на коронавирус в исключительных случаях

"Пожалуйста, не злоупотребляйте звонками в скорую помощь, обращайтесь за экстренной помощью только в случаях необходимости".

Бригады скорой помощи будут проводить экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию в исключительных случаях, когда они будут выезжать на вызовы ургентной помощи. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Экстренная помощь не должна и не будет использоваться по звонку на приезд для тестирования. Экстренная медицинская помощь служит для других целей. Пожалуйста, не злоупотребляйте звонками в скорую помощь, обращайтесь за экстренной помощью только в случаях необходимости", - призвал он.

Ляшко добавил, что рассматривается вопрос создания мобильных групп, которыми будут подкреплены семейные врачи. Они первыми будут встречаться с больными сначала в телефонном режиме, а потом принимать решение о вызове на дом, чтобы определить, проводить ли тесты на грипп, на коронавирус и другие инфекции.

"В Минздраве работает рабочая группа, которая пересматривает стандарт предоставления медицинской помощи. Будем пересматривать алгоритм тестирования, подходы к лечению, предоставлению помощи, санитарной сортировки, будут прописаны критерии, кто когда и как должен быть госпитализирован или переведен в отделения интенсивной терапии", - сообщил Виктор Ляшко.

Он подчеркнул, что в Украине увеличивается количество мест для проведения тестов.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что в Украину доставили тесты двух видов: ПЦР и тесты экспресс-диагностики. Сообщалось, что экспресс-тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для "санитарной сортировки", то есть в случае, если работник экстренной помощи прибывает к человеку, у которого повышенная температура и есть подозрение на коронавирусную болезнь, медики должны сделать два теста: один на грипп и экспресс-тест на коронавирус.