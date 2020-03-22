Количество случаев COVID-19 в Украине выросло до 63

Треть заболевших - в тяжелом состоянии, но еще треть лечится дома.

По состоянию на вечер воскресенья в Украине были официально подтверждены 63 случая коронавирусной болезни. Это на 16 больше по сравнению с субботу.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

Он сообщил, что в Украине сейчас 645 подозрений (это те случаи, которые потенциально можно квалифицировать как инфицирование новым коронавирусом) и 63 подтвержденных случая COVID-19, из них 22 человека находятся в тяжело состоянии. В то же время около трети заболевших находятся на домашнем лечении.

Напомним, что три случая Радомышле, Черновцах и Ивано-Франковске привели к летальному исходу, а один человек выздоровел.