Количество случаев COVID-19 в Украине выросло до 63

Треть заболевших - в тяжелом состоянии, но еще треть лечится дома.

Количество случаев COVID-19 в Украине выросло до 63
Фото: Украина 24

По состоянию на вечер воскресенья в Украине были официально подтверждены 63 случая коронавирусной болезни. Это на 16 больше по сравнению с субботу.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

Он сообщил, что в Украине сейчас 645 подозрений (это те случаи, которые потенциально можно квалифицировать как инфицирование новым коронавирусом) и 63 подтвержденных случая COVID-19, из них 22 человека находятся в тяжело состоянии. В то же время около трети заболевших находятся на домашнем лечении.

Напомним, что три случая Радомышле, Черновцах и Ивано-Франковске привели к летальному исходу, а один человек выздоровел.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)
В Украине вылечился первый заболевший коронавирусомВ Украине вылечился первый заболевший коронавирусом
Медсестра из Киевской области обвинила власти в отсутствии в медучреждениях индивидуальных средств защиты для медиков (видео)Медсестра из Киевской области обвинила власти в отсутствии в медучреждениях индивидуальных средств защиты для медиков (видео)
В Черновцах запустили спецавтомобиль с громкоговорителем для информирования о правилах карантинаВ Черновцах запустили спецавтомобиль с громкоговорителем для информирования о правилах карантина
Кличко объявил об ужесточении карантина в КиевеКличко объявил об ужесточении карантина в Киеве
Блок рекламы


Похожие новости
Минздрав преждевременно объявил о выздоровлении новых пациентов с COVID-19 (исправлено)Минздрав преждевременно объявил о выздоровлении новых пациентов с COVID-19 (исправлено)
В Черновицкой области еще семь человек вылечились от COVID-19В Черновицкой области еще семь человек вылечились от COVID-19
Количество случаев COVID-19 в Украине выросло до 47Количество случаев COVID-19 в Украине выросло до 47
Академия наук прогнозирует, что в Украине коронавирусом может заразиться 22 млн человек, - КГГААкадемия наук прогнозирует, что в Украине коронавирусом может заразиться 22 млн человек, - КГГА
В Черновицкой области нет тяжелых больных c COVID-19, - глава ОГАВ Черновицкой области нет тяжелых больных c COVID-19, - глава ОГА
В Киеве выявили семь новых случаев COVID-19В Киеве выявили семь новых случаев COVID-19
В больницы поступил китайский справочник по профилактике и лечению COVID-19 (справочник на русском и украинском языках)В больницы поступил китайский справочник по профилактике и лечению COVID-19 (справочник на русском и украинском языках)
Официальное количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось до 41Официальное количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось до 41
В Фастове изолирован на карантин украинец, прибывший из Польши с пневмониейВ Фастове изолирован на карантин украинец, прибывший из Польши с пневмонией
В Киеве количество аппаратов ИВЛ увеличилось до 300 штукВ Киеве количество аппаратов ИВЛ увеличилось до 300 штук
Последние новости
Подгружаем последние новости