В Черновицкой области еще семь человек вылечились от COVID-19

Количество выздоровевших впервые превысило число умерших.

В Черновицкой области еще семь человек вылечились от COVID-19
Фото: Петей Степан / wikipedia.org

В Черновицкой области по состоянию на 22 марта еще семь человек вылечились от коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом говорится на сайте Центра общественного здоровья.

Таким образом, из 47 выявленных в Украине случаев болезни три (6,4%) привели к летальному исходу, а восемь человек (17%) выздоровели.

География болезни в Украине выглядит так:

  • Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный, 8 выздоровели)
  • Житомирская область - 2 случая (1 летальный)
  • Киевская область - 4 случая
  • Донецкая область - 1 случай
  • Днепропетровская область - 2 случая
  • Ивано-Франковская область - 2 случая (1 летальный)
  • Львовская область - 1 случай
  • Тернопольская область - 1 случай
  • Киев - 9 случаев.

ЦОЗ отметил, что большинство людей переносит коронавирусную болезнь, как обычную ОРВИ, которой, собственно, и является. Только вызывает ее неизвестный ранее возбудитель.

Еженедельно в Украине регистрируется более 200 тыс. случаев ОРВИ и гриппа. Поэтому, если человек чувствует симптомы респираторной инфекции, вероятность того, что это обычная ОРВИ, значительно выше.

Новая коронавирусная инфекция COVID-19 и грипп имеют сходную клиническую картину. В обоих случаях развивается респираторное заболевание, которое может иметь как легкое течение, так и тяжелую форму и даже привести к смерти.

Новый коронавирус SARS-CoV-2 и вирусы гриппа передаются капельным путем. Поэтому предотвратить распространение инфекции помогут такие меры, как гигиена рук и соблюдение этикета кашля: руки надо мыть с мылом, часто и тщательно, а кашлять и чихать - в сгиб локтя или в одноразовую салфетку, которую следует немедленно выбросить в закрытый мусорник.

Напомним, что первый случай выздоровления от коронавирусной болезни в Украине зафиксировали 20 марта. Это был 39-летний мужчина в Черновцах.

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