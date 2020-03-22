Сегодня, 22 марта, вступил в силу весенне-летний запрет на ловлю рыбы в Киевской области

Весенне-летний запрет ловли рыбы в связи с нерестом в Киевской области для любителей и спортсменов начался сегодня, 22 марта. Для промысловиков этот запрет вступил в силу 2-мя днями ранее.

Об этом KV стало известно из приказа Госрыбагентства в Киеве и Киевской области.

Как сообщается, срок запрета промышленного лова на водных объектах Киевщины продолжается с 20 марта по 17 июня.

Запрет осуществления любительского и спортивного рыболовства – с 22 марта по 19 июня.

В этот период запрещается:

передвижение плавсредств (лодок);

промышленное рыболовство;

подводная охота;

проведение дноуглубительных, взрывных и других видов работ;

добыча строительных материалов в местах массового нереста водных биоресурсов.

Во время нерестового запрета разрешается любительское и спортивное рыболовство до 3 кг рыбы на одного человека, одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом с берега в разрешенном месте и на других водоемах в административных пределах населенных пунктов.

С картой нерестилищ и с перечнем мест, определенных для любительского и спортивного рыболовства в период весенне-летнего запрета можно ознакомиться по ссылке .

Ранее KV сообщала, что в течение февраля Киевский рыбоохранный патруль изъял у браконьеров 2,7 тонн рыбы. Правонарушители нанесли ущерб более чем на полмиллиона гривен.

Фото: сайт Госрыбагентства