Сегодня, 22 марта, вступил в силу весенне-летний запрет на ловлю рыбы в Киевской области
Весенне-летний запрет ловли рыбы в связи с нерестом в Киевской области для любителей и спортсменов начался сегодня, 22 марта. Для промысловиков этот запрет вступил в силу 2-мя днями ранее.
Об этом
Как сообщается, срок запрета промышленного лова на водных объектах Киевщины продолжается с 20 марта по 17 июня.
Запрет осуществления любительского и спортивного рыболовства – с 22 марта по 19 июня.
В этот период запрещается:
передвижение плавсредств (лодок);
промышленное рыболовство;
подводная охота;
проведение дноуглубительных, взрывных и других видов работ;
добыча строительных материалов в местах массового нереста водных биоресурсов.
Во время нерестового запрета разрешается любительское и спортивное рыболовство до 3 кг рыбы на одного человека, одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом с берега в
С картой нерестилищ и с перечнем мест, определенных для любительского и спортивного рыболовства в период весенне-летнего запрета можно ознакомиться
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Фото: сайт Госрыбагентства