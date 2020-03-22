Голливудская актриса украинского происхождения Иванна Сахно подхватила коронавирус

Она играла в блокбастере "Тихоокеанский рубеж".

Голливудская актриса украинского происхождения Иванна Сахно подхватила коронавирус
Иванна Сахно
Фото: скриншот

У 22-летней голливудской актрисы украинского происхождения Иванны Сахно обнаружили коронавирус. Об этом она написала в Instagram.

"Я только что получила результат теста на Covid-19. Он оказался положительным. Хочу попросить каждого из вас, не важно, есть ли у вас какие-либо симптомы, просто будьте дома. Это наш гражданский долг. Тем самым вы сохраните жизнь тем, кто вокруг вас", – написала актриса.

Сахно добавила, что симптомы заболевания у нее проявились не сразу и не все одновременно. Женщина почувствовала боль в спине, боль в легких, у нее повысилась температура и началось носовое кровотечение.

Иванна Сахно – украинская и американская актриса. Она играла в ситкоме "Леся+Рома", биографической ленте "Иван Сила", голливудском блокбастере "Тихоокеанский рубеж: Восстание" и в голливудской экшн-комедии "Шпион, который меня кинул".

Девушка родилась в Киеве, в возрасте 15 лет вместе с родителями переехала в Лос-Анджелес и с 2013 года там живет и работает.

Ранее сообщалось, что голливудская актриса Ольга Куриленко заболела коронавирусом. До этого коронавирусом заболел актер Том Хэнкс и его жена. Они прошли тесты на заболевание в Австралии.

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