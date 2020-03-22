На Печерске группа иностранцев напала на автомобиль и украла из салона 3 млн гривен (фото, видео)

Полиция Киева задержала группу иностранцев, которые совершили разбойное нападение и под угрозой оружия отобрали у потерпевшего 3 млн гривен. Во время проведения спецоперации по задержанию, злоумышленники оказали сопротивление правоохранителям и повредили служебный автомобиль. Все 5 участников преступной группировки задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Начато уголовное производство.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве .

Преступление произошло на улице Мечникова в Печерском районе столицы. По словам заявителя, неизвестные, угрожая пистолетом и ножом, разбили передние окна его легковушки и завладели сумкой, в которой находилось около 3 млн гривен, после чего скрылись с места происшествия на автомобиле.

В ходе отработки полученной информации, сотрудники уголовного розыска столичного главка, районного управления полиции совместно со спецподразделением КОРД задержали пятерых подозреваемых.

“Полиция Киева под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры задержала группу иностранцев-гастролеров из другого государства, которые совершили разбойное нападение и пытались сбежать. Фигуранты напали на предпринимателя, который занимался обменом валют, и под угрозой огнестрельного оружия отобрали у него деньги. В ходе проведения полицейской операции, а также благодаря камерам видеонаблюдения “Безопасная столица”, мы установили машину, на которой передвигались подозреваемые. А уже через полчаса бойцами спецподразделения КОРД они были задержаны на территории Днепровского района столицы. Злоумышленники сопротивлялись и во время побега протаранили автомобиль полицейских”, – рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Отмечается, что всех участников преступной группы задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Подозреваемые – уроженцы другого государства, двое из них – 1978 года рождения, остальные – 1994, 1976, 1981.

В ходе обыска иномарки, на которой передвигались нападавшие, полицейские обнаружили предмет, похожий на пистолет, номерные знаки от других машин, а также значительную сумму денег.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК.

Нападавшим грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Позже стало известно, что всем пятерым участникам преступной группы суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщала KV , в январе в Киевской области правоохранители задержали организованную преступную группировку, которая специализировалась на ограблениях элитных домов. Решается вопрос о сообщении им о подозрении в бандитизме, разбое, незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: Столичная полиция