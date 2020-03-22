При землетрясении в Хорватии рухнула крыша столичного собора, есть погибший

Толчки ощущались в соседних Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Словении и Австрии.

Фото: https://www.vecernji.hr

В Хорватии в воскресенье утром произошло землетрясение магнитудой 5,3, очаг находился в 7 км от столицы страны Загреба, передает местное издание Ve?ernji list.

"В Загребе погиб 15-летний подросток. Его нашли среди обломков рухнувшего дома, довезли до больницы, где врачи констатировали его смерть", - сообщили в службе скорой помощи.

Десятки домов в столице и пригородах разрушены или повреждены. По словам очевидцев, люди в панике бежали из своих домов. Граждан просят не приближаться к опорам электропередач.

Фото: https://www.vecernji.hr

Кроме того, рухнула крыша базилики Сердца Христова в Загребе, часть потолка упала на алтарь. Ущерб историческому зданию огромен, но никто из священнослужителей не пострадал, сообщил изданию настоятель собора.

Фото: https://www.vecernji.hr

Фото: https://www.vecernji.hr

Глубина эпицентра составила 10 км. Первый сильный толчок ощущался в течение примерно 10 секунд, затем последовали несколько афтершоков. Толчки ощущались в соседних Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Словении и Австрии.

Напомним, в ноябре прошлого года в Албании произошло самое сильное землетрясением за последние 30 лет. Его магнитуда составила 5,8 баллов. Погибли три человека, еще около 140 получили ранения.

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