Видео с украинскими масками в Испании оказалось архивным

Видео с украинскими масками в Испании оказалось архивным
Фото: скрин видео

Сюжет испанского телеканала RTVE, в котором показали разгрузку респираторов украинского производства, оказалось архивным.

Об этом сообщил Глава таможенной службы Максим Нефьодов.

"Видеокадры, на которых разгружают украинские респираторы в Испании в сюжете испанской журналистки Макарены Бартоломе, взяты из архива телерадиокомпании", - написал Нефьодов в фейсбуке.

Он опубликовал скрины комментариев журналистки в твиттере.

"Макарена подтвердила дословно: "Да, это видео из архива. Очень древнее. Не актуальное. Я попросила наш сервис документации TVE найти видео с масками", - отметил он.

Позже Макарена Бартоломе добавила, что в понедельник, 23 марта, сообщит, когда и где были отсняты кадры с респираторами, которыми она сопроводила свой сюжет.

Как сообщалось, телеканал RTVE проиллюстрировал сюжет о нехватке защитных материалов кадрами разгрузки в Испании респираторов украинского производства. На опубликованном видео видно, как разгружают коробки с логотипом украинской компании "BUK" и ее слоганом "Чистый воздух в любых условиях". При этом не было указано, какое количество таких респираторов закупила Испания и когда это было сделано.

Ранее сегодня, комментируя сюжет, Нефьодов заявил, что респираторы из Украины, которые показал испанский телеканал, экспортировали легально.

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