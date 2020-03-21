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2020-03-21
Количество случаев COVID-19 в Украине выросло до 47
Все новые случаи - в Киеве.
Фото: Lb.ua
По состоянию на 21:00 субботы в Украине были официально подтверждены 47 случаев коронавирусной болезни. Это на шесть больше по сравнению с пятницей. Все новые случаи - в Киеве.
Об этом сообщил в фейсбуке Центр общественного здоровья Минздрава
18 позитивных результатов подтвердила центральная вирусологическая референс-лаборатория, остальные 29 - региональные.
По сравнению с предыдущим днем в статистике больше нет Харьковской области, а один случай переместили в Киевскую область. При этом в Харьковской области уже успели объявить чрезвычайную ситуацию.
География болезни в Украине выглядит так:
- Черновицкая область - 25 случаев.
- Киев - 9 случаев.
- Киевская область - 4 случая.
- Днепропетровская область - 2 случая.
- Житомирская область - 2 случая.
- Ивано-Франковская область - 2 случая.
- Донецкая область - 1 случай.
- Львовская область - 1 случай.
- Тернопольская область - 1 случай.
Три случая Радомышле, Черновцах и Ивано-Франковске привели к летальному исходу, а один человек выздоровел.