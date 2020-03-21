В Киеве выявили семь новых случаев COVID-19

В Киеве в течение субботы, 21 марта, выявили 7 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

"Сегодня под вечер мы получили лабораторно подтвержденные тесты двух женщин 29-ти и 39-ти лет и пяти мужчин в возрасте от 31 до 50 лет. В целом, на сегодня в столице 10 зарегистрированных случаев заболевания COVID-19.Восемь киевлян были инфицированы в европейских странах - преимущественно во Франции и Германии. Два случая - местное заражение от больных из Житомирской области и Киева ", - говорится в фейсбуке Кличко.

Пять человек сейчас проходят лечение в Александровской клинической больнице Киева , остальные остаются дома на самоизоляции и находятся под медицинским наблюдением.

Еще три подозрения на коронавирус находятся на проверке в референс-лаборатории.

По состоянию на вечер 20 марта в Украине был 41 подтвержденный случай COVID-19. Теперь их, соответственно, не меньше 48-и: