КГГА ввела норму 1 покупатель на 10 кв. м для магазинов и аптек

Киевская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила, что количество покупателей, которые могут одновременно находиться в магазинах и аптеках, не должно превышать 1 человека на 10 квадратных метров торгового помещения.

Об этом говорится в протоколе комиссии от 21 марта.

Один из пунктов этого документа гласит, что Департамент промышленности и развития предпринимательства, руководители сетей продмагов и аптек обязаны обеспечить соблюдение такой нормы.