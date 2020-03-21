В больницы поступил китайский справочник по профилактике и лечению COVID-19 (справочник на русском и украинском языках)
В больницы Киева и, скорее всего, всех остальных регионов Украины, поступил справочник по профилактике и лечению COVID-19. Справочник написан специалистами первой клинической больницы медицинского факультета университета Чжэцзян (КНР) и передан Украине китайским филантропом и миллиардером Джеком Ма (на фото слева) – через харьковского бизнесмена Александра Ярославского (на фото справа).
О том, что справочник поступил в больницы Киева,
По информации
Этот справочник на языке оригинала был передан китайским филантропом и миллиардером Джеком Ма харьковскому предпринимателю и со-куратору местного штаба по борьбе с эпидемией коронавируса Александру Ярославскому. Источник
Возможно, к переводу справочника на русский язык причастен одесский штаб по борьбе с эпидемией коронавируса, который со стороны крупного бизнеса курирует Андрей Ставницер (владелец доли портовой компании “Трансинвестсервис”). Но эта информация требует подтверждения.
Тот же справочник
Справочник написан для врачей, медиков и специалистов по ЧС, но может оказаться полезным для каждого.
Скачать справочник:Справочник по профилактике и лечению COVID-19 (
Напомним, в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях действует режим чрезвычайной ситуации. С понедельника, 23 марта, в Киеве прекращает работу общественный транспорт и вводится перевозка по специальным билетам специалистов, чья работа необходима для жизнедеятельности города и безопасности его жителей.
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