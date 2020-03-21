В больницы поступил китайский справочник по профилактике и лечению COVID-19 (справочник на русском и украинском языках)

В больницы Киева и, скорее всего, всех остальных регионов Украины, поступил справочник по профилактике и лечению COVID-19. Справочник написан специалистами первой клинической больницы медицинского факультета университета Чжэцзян (КНР) и передан Украине китайским филантропом и миллиардером Джеком Ма (на фото слева) – через харьковского бизнесмена Александра Ярославского (на фото справа).

О том, что справочник поступил в больницы Киева , KV стало известно от нескольких источников в сфере столичного здравоохранения.

По информации KV , директор Департамента по вопросам здравоохранения Киевской горгосадминистрации (КГГА) Валентина Гинзбург проконтролировала, чтобы справочник по профилактике и лечению COVID-19 поступил во все больницы Киева .

Этот справочник на языке оригинала был передан китайским филантропом и миллиардером Джеком Ма харьковскому предпринимателю и со-куратору местного штаба по борьбе с эпидемией коронавируса Александру Ярославскому. Источник KV в окружении Ярославского сказал, что их специалисты не имеют отношения к переводу справочника на русский язык.

Возможно, к переводу справочника на русский язык причастен одесский штаб по борьбе с эпидемией коронавируса, который со стороны крупного бизнеса курирует Андрей Ставницер (владелец доли портовой компании “Трансинвестсервис”). Но эта информация требует подтверждения.

Тот же справочник переведен на украинский язык специалистами клиники “Добробут”.

Справочник написан для врачей, медиков и специалистов по ЧС, но может оказаться полезным для каждого.

Скачать справочник:

Справочник по профилактике и лечению COVID-19 () Посібник з попередження та лікування COVID-19 (

Напомним, в Киеве , Киевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях действует режим чрезвычайной ситуации. С понедельника, 23 марта, в Киеве прекращает работу общественный транспорт и вводится перевозка по специальным билетам специалистов, чья работа необходима для жизнедеятельности города и безопасности его жителей.