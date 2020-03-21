Турция из-за коронавируса приостановила авиасообщение с 46 странами, в том числе с Украиной

В стране подтверждено 670 случаев COVID-19.

Турция из-за коронавируса приостановила авиасообщение с 46 странами, в том числе с Украиной

Турция приостанавливает авиасообщение с 46 странами, в том числе с Украиной, чтобы помешать распространению коронавируса. Об этом сообщает в субботу Anadolu.

Решение начало действовать в субботу, 21 марта.

Прекращение авиасообщения касается, в частности, Украины, Молдовы, Польши, Черногории, Португалии, Канады, Финляндии, Венгрии, Латвии.

Ранее Турция уже закрыла авиасообщение с 22 странами, в том числе с Германией, Францией и Испанией. В целом Турция не будет иметь авиасообщение с 71 страной.

Коронавирус в Турции выявили у 670 пациентов, девять человек скончались.

В стране закрыли школы, запретили массовые молитвы. Не работают кафе и бары. С субботы гражданам Турции также нельзя устраивать пикники и барбекю.

Первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован в Турции 11 марта.

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