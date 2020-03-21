Режим чрезвычайной ситуации ввели в Харьковской области

Решение действует с субботы, 21 марта.

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Харьковской области
Фото: kh.vgorode.ua

В Харьковской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер во время заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"С учетом того, что у нас ситуация в регионе осложняется, с учетом того, что у жительницы города Харькова все же зафиксировано и подтверждено случай коронавируса, ввести сегодня чрезвычайную ситуацию в регионе", - сказал Кучер.

Общественный транспорт пока не останавливается.

"На сегодняшний день ничего не меняется. Чрезвычайная ситуация региональная позволяет, например, не нарушая констититуционных прав, свобод людей, принять управленческие решения фактически в ручном режиме и достаточно быстро. Например, мы можем перекрыть границы для того, чтобы из других областей, в которых зафиксировано больше поражений коронавирусом, не пускать людей", - отметил Кучер.

По состоянию на 21 марта, в Харьковской области зафиксирован один случай коронавируса. COVID-19 диагностировали у 37-летней жены замглавы Харьковского облсовета Владимира Скоробагача. Она вернулась 11 марта из Франции и находится в самоизоляции на территории Киевской области.

В пятницу ее мужа госпитализировали с недомоганием. По словам пресс-секретаря Скоробагача, он сдал несколько тестов на COVID-19, пока все отрицательные.

Ранее режим ЧС ввели в Черновицкой, Житомирской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Киевской областях, а также в Киеве.

В пятницу премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал введение чрезвычайной ситуации во Львовской области.

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